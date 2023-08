“Conta’m Dona”: La XXIII Edició del Certamen Literari Celebrant les Dones Escritores de Catarroja

Literatura Escrita per Dones: Una Tradició Amb 23 Anys d’Història a Catarroja

Del Germinar de la Imaginació al Reconeixement: Premis i Participació

Amb una història de ja vint-i-tres edicions, el certamen literari Conta’m Dona torna a Catarroja per a posar en relleu la literatura escrita per dones. Un esdeveniment que ha esdevingut un referent en el panorama literari valencià, la vint-i-tresena edició pretén seguir sent un espai d’expressió per a aquelles veus que busquen on deixar volar la seva imaginació.

L’objectiu principal d’aquest festival és crear un espai on la creativitat i la veu de les dones puguen germinar i ser escoltades. Un espai on les autores poden compartir històries, sensacions i emocions que, de vegades, no saben com o on expressar.

El certamen valora aquestes obres amb guardons econòmics amb la finalitat de donar suport al talent literari femení. A més dels premis per a les diferents categories, s’han establert dos premis especials que premien l’excel·lència en la literatura. No solament les Catarrogines poden participar; aquest concurs està obert a dones d’altres poblacions valencianes i, de fet, de tot l’estat espanyol.

Desde el seu inici, el Conta’m Dona ha mantingut l’esperit amb el qual va nàixer. El seu èxit no solament es mesura per les seves edicions consecutives, sinó també per l’elevada participació que ha aconseguit amb els anys.

Les interessades a participar poden presentar les seves obres fins al 11 de setembre. Les entregues es podran fer de forma presencial a la Oficina Integrada d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Catarroja. Per a aquells que opten per aquesta via, es recomana sol·licitar cita prèvia a través del lloc web oficial de l’ajuntament.

Amb iniciatives com aquesta, Catarroja segueix apostant per la cultura i, especialment, per donar visibilitat i suport a les dones en l’escena literària. El Conta’m Dona és una mostra de l’important rol que les escriptores tenen en la societat i la necessitat de seguir promocionant i reconeixent la seva contribució al món de les lletres.