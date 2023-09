Continua la cerca de l’home desaparegut a Paterna.

De moment s’ha trobat la bicicleta amb la que intentava creuar la séquia de Tormos, al seu pas per la localitat de l’Horta Nord.

Un fort corrent d’aigua va arrossegar al ciclista quan pasava pel barranc i la zona que s’uneix amb el riu. A pesar dels advertiment d’alguns testimonis que han vist com la riuada se l’ha emportat, no es va poder fer res per ajudar-lo.