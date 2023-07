Passat el primer mes de treballs dels 58 membres de les Brigades del Servei Públic d’ocupació Estatal, fem un balanç positiu de les tasques per a la Millora del desenvolupament Rural a Alzira.

Fins a hui, s’ha manteniment en camins i barrancs que s’assenyalen a continuació:

Assegador de Llopis

Barranc Fosc.

Barranc del Respirall.

Barranc Tora

Barranc de Vilella

Barranc de la Falzia

Camí del Barranc de La Casella

Camí de Berca

Camí de l’Arena

Camí dels Pescadors

Camí Velasco

Carretera Cabanyes

Camí Hort de Mengual

Camí San Bernabeu

Camí l’Alborxí

Camí Puchol

Camí Rafol

Camí Rumbau

Camí de la Gossera

Camí Vell d’Alberic

Durant els pròxims dos mesos continuaran amb la neteja de residus i el desbrossament de diversos barrancs i camins del terme municipal. També realitzaran tasques de desbrossament en parcel•les municipals. Pertanyents a urbanitzacions i altres i repararan els clots de setze camins rurals.

El regidor responsable de l’àrea, Enrique Montalvá, ha explicat que es treballarà al llarg de tot l’estiu en els diferents camins del terme municipal. El principal objectiu de la regidoria d’Agricultura i Serveis per a la ciutat és millorar la seguretat del trànsit de cara a la campanya agrícola

Este programa d’ocupació té un doble vessant, d’una banda la conservació del medi rural i d’altra pal pal•liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del règim agrari un complement de renda, en el marc de col•laboració de l’Ajuntament d’Alzira amb el Servei Públic d’Ocupació estatal (SEPE). Per a dur esta tasca , l’Ajuntament d’Alzira ha rebut dues subvencions per un total de 259.177’92€ del Servei Públic Ocupació Estatal per a realitzar estes contractacions.

Pel que fa a les actuacions dins de la ciutat, ja s’han fet ja en Les Barraques, l’Alquerieta. Carrer Diego Almagro i diversos solars d’Alzira com els de Tulell. On s’ha segat per a adequar les condicions de salubritat i higiene o s’han portat a terme treballs de poda. En altura en zones enjardinades com és el cas de la plaça Constitució per tal de sanejar els exemplars.