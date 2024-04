La conversió del Parc Empresarial Tàctica en la tercera EGM de Paterna aferma el lideratge industrial de la ciutat

L’Associació d’Empreses Tàctica (ADET) va aprovar ahir, en Assemblea d’Extraordinària, la seua conversió en Entitat de Gestió i Modernització (EGM) amb un suport de més d’un 51% dels propietaris que representen

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacat que “la constitució d’una tercera EGM a la ciutat demostra el compromís de l’Ajuntament i de l’Executiu socialista amb la modernització i impuls empresarial, amb la col·laboració públic-privada i amb la consolidació del municipi com a enclavament estratègic empresarial”

La ciutat de Paterna torna a sumar un dia històric en la seua consolidació i compromís amb el lideratge industrial amb l’avanç i millora dels polígons empresarials després que els propietaris del Parc Empresarial Tàctica, reunits ahir en Assemblea Extraordinària, hagen recolzat la conversió de l’associació en Entitat de Gestió i Modernització (EGM).

En aquest sentit, l’Associació d’Empreses Tàctica (ADET), després de liderar amb èxit aquesta iniciativa i adoptar oficialment aquesta nova figura jurídica una vegada siga ratificada per ple de l’Ajuntament, es convertirà en la tercera EGM constituïda a Paterna, després de les dues creades en el municipi com són la EGM Parc Tecnològic Paterna, la primera d’Espanya i la EGM Font del Pitxer, la més gran d’Espanya.

Referent a això, l‘Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacat que “la constitució d’una tercera EGM a la ciutat demostra el compromís de l’Ajuntament amb la modernització i impuls empresarial, amb la col·laboració públic-privada i amb la consolidació del municipi com a enclavament estratègic empresarial”.

Per part seua, el portaveu del govern municipal i regidor de Personal i Gran Ciutat, David Fortea, que va ser present en l’Assemblea de Ratificació, ha felicitat la presidenta de l’entitat, Diana Aparicio i a la gerent, Asun Roselló, així com a la Junta Directiva i als propietaris de parcel·les per “aquest pas transcendental” de complir amb l’objectiu d’adaptar l’entitat a la Llei d’Àrees Industrials que permetrà beneficiar-se dels incentius i avantatges que ofereix la normativa.

D’aquesta manera, la implementació de la EGM al Parc Empresarial Tàctica permetrà una gestió més eficient i amb majors recursos, optant d’aquesta manera a desenvolupar millores significatives en infraestructures i serveis, a més de facilitar un entorn de treball més segur, sostenible i modern. Entre els avantatges destacats s’inclouen la possibilitat d’implementar serveis de valor afegit, desenvolupament de projectes de modernització com a plans de mobilitat sostenible o economia circular, entre altres, així com un increment significatiu en el topall d’ajudes econòmiques per a abordar projectes del parc empresarial.

Un altre dels beneficis de ser EGM és que permetrà al Parc Empresarial Tàctica accedir a la qualificació d’Àrea Industrial Avançada, dins de la classificació desenvolupada per l’IVACE+i. Aquesta distinció assenyala a les àrees empresarials amb major nombre de serveis i dotacions, sent només aconseguida, fins al moment, per sis àrees industrials de tota la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, aquest pas també enforteix la posició de Paterna per a ser declarat Municipi Industrial Estratègic, la qual cosa beneficiarà a les empreses en formar part del primer municipi que està en disposició d’obtindre aquesta marca de qualitat.

Amb la seua aprovació, la nova EGM Parc Empresarial Tàctica es posiciona en disposició de potenciar la innovació i la sostenibilitat industrial, treballant per un futur pròsper i sostenible per a les seues empreses i treballadors a través de la col·laboració públic-privada.