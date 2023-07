Corbera celebra la seua huitena edició del seu Festival de Blues

Corbera celebra la seua huitena edició del Corbera Blues Festival, unes jornades plenes de música en directe de mà dels seus artistes convidats. Aquest festival, que va començar per l’aposta d’un grup de joves corberans, ha aconseguit ficar a Corbera en el mapa dels festivals de Blues.

D’aquesta edició s’espera un degoteig constant de persones que visitaran el poble i el seu entorn, generant una repercussió econòmica per al poble de dues, tres o quatre vegades més del cost del festival. Tot i que el seu pressupost és moderat podrem gaudir d’artistes internacionals de renom d’aquest gènere musical.

Durant aquesta edició del festival gaudirem d’artistes com Dick Banovich, Smoke J. Lawrence i Bigblack Rinho, però també a classes mestres de guitarra o el taller musicat “Missisippi Blues. Culture and Music” amb Vasti Jackson, qui tancà el festival el dissabte junt a Alex Zayas Band.

Genial, era un plaer per a mi que em demanaren vindre. Ho hem estat parlant des de fa 2/3 anys amb David, de l’Ajuntament, per a vindre al Corbera Blues Festival. Me digueren de vindre abans del Covid, després va ser el Covid. L’any passat me digueren de vindre, però estava tocant en Croàcia, en un festival de Blues d’allí, així que no vaig poder vindre. Realment és un plaer estar hui ací.

He tocat per tota Europa, Escandinàvia, l’any passat estava tocant en Croàcia, Finlàndia, Noruega… He tocat en tots els llocs. Visc a França, per tant he tocat per tota França. Esta és la meua quarta vegada… Normalment toque en Catalunya, per Barcelona, algunes vegades. Esta és la primera vegada que baixe tant per Espanya.