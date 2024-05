Creació de la Comunitat Energética Local d’Alfarb

El projecte CEL La Ribera, pretén dur a terme una acció pilot a l’Ajuntament d’Alfarb

Per impulsar la creació d’una CEL que pretén involucrar la ciutadania en el canvi a un model energètic descentralitzat i on el ciutadà presenti un rol proactiu amb respecte a la gestió, la producció i la comercialització de l’energia.

Després dels processos de participació ciutadana que es va dur a terme a Alfarb amb el suport tècnic del Consorci de la Ribera, es va aprovar que la forma jurídica més idònia per a la creació de la CEL Alfarb fos una associació sense ànim de lucre.

Després de diverses reunions i tallers de participació per definir l’entitat jurídica i redactar els estatuts que regiran el funcionament de lassociació, aquests van ser aprovats. El procés de creació de la CEL Alfarb va finalitzar dimecres 22 de maig amb la convocatòria de l’assemblea de constitució de l’entitat.

L’Ajuntament d’Alfarb ha llançat una licitació de Compra Pública Innovadora per a la realització d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta del col·legi CEIP Sant Jaume Apostol, part de l’energia generada per aquesta instal·lació serà cedida a la CEL Alfarb mitjançant un conveni de col·laboració amb la entitat, tot aquest procés s’emmarca dins del projecte “CEL La Ribera – Impuls a les comunitats energètiques a la Comarca de la Ribera a través de la compra pública d’Innovació”, finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).