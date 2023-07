Creix la Xarxa de comerços «Espais Segurs» a Picassent

La xarxa comercial compromesa contra la violència masclista ja compta amb 32 espais. A més, cinc centres educatius del municipi s’han adherit recentment a esta acció.

La xarxa de comerços «Espais Segurs» va nàixer arran de l’última campanya de la Regidoria d’Igualtat. Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència Masclista. En el marc d’una campanya que va posar el focus en les violències a l’àmbit públic. Que va buscar la implicació ciutadana front la violència masclista, en concret. Fent partícips als comerços del municipi.

Així l’acció s’ha mantingut present, i els comerços que han decidit adherir-se a esta han continuat creixent cada vegada que s’ha realitzat difusió sobre la mateixa.

Des de les 28 adhesions inicials, s’han afegit 8 comerços. Actualment, la xarxa compta amb comerços relacionats amb productes i serveis de salut, benestar i altres, centres d’educació infantil, locals d’hostaleria i restauració, empreses de venda majorista i comerços de venda detallista. A més, s’han adherit també 5 centres educatius públics i concertats del municipi.

Cal recordar que el paper d’estos punts és el d’escoltar i donar suport a qualsevol dona o xiqueta que puga patir una situació de violència masclista. Així com informar dels recursos municipals a l’abast en matèria d’igualtat i violència, per la qual cosa s’ha dotat a tots estos punts de fullets informatius i targetes a disposició de la ciutadania.

Fins al moment, cap comerç ha hagut de prestar suport a cap dona. També sigut els punts de distribució de material de sensibilització proporcionat per la Regidoria d’Igualtat. Cintes i clauers d’autodefensa per a dones i xiques majors de 12 anys que ho sol·liciten, un material subvencionat pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Un dels nous comerços adherits declarava que la seua motivació per a posicionar-se com a comerç segur, és que mentre que al comerç no els suposa un esforç, pot ser de molta ajuda i, a més, en un ampli horari d’atenció, com és la dels comerços que treballen de cara al públic.

Així mateix, Belén Bernat, regidora de l’àrea, ha assenyalat que, “el compromís de la ciutadania és essencial. Estem molt contentes de l’acollida que ha tingut i continua tenint esta iniciativa perquè mostra que la ciutadania de Picassent rebutja la violència contra les dones i, a més, perquè apropem la informació a qualsevol dona que ho puga necessitar. Per això, a partir de setembre continuarem fent-la extensible als espais públics municipals”.

Tota la informació pot consultar-se a la pàgina web municipal de l’Ajuntament. Per a més informació i adhesions, es pot contactar amb la Regidoria d’Igualtat