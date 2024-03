Crespo tiny de color el cel d’Alzira en la tercera mascletà

Pirotècnia Crespo ha tornat a casa per a llançar la tercera mascletà d’Alzira

Ha sorprés amb una gran explosió de color en l’inici de l’espectacle pirotècnic, generant una gran ovació per part del públic, que sempre gaudeix amb les demostracions del seu veí pirotècnic.

Vicent Crespo s’ha mostrat agraït per tornar a disparar a sa casa i ha confessat que tenia moltes ganes de sorprendre a tots els alzirenys.

La calor ha sigut l’altre protagonista, tant les falleres majors com la seua cort i tots els assistents han necessitat una bona dosi d’aigua i de moviment de ventall per a suportar la tremenda calor.

L’alcalde d’Alzira també ha convidat a tots a gaudir de les falles sense oblidar la responsabilitat.

A la tercera mascletà d’Alzira també han acudit nombrosos representants polítics que han coindicit en afirmar la importància de les falles per a la identitat valenciana, per fomentar valors com la germanor i la solidaritat sense oblidar l’impacte que suposen per a la economia valenciana.

També han acudit Alberto Ibañez, diputat de Compromís al Congrés i les alcaldesses i alcaldes d’Alberic, Carcaixent i Llombai per poder