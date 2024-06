Creu Roja aposta per combatre la soledat no desitjada a Alzira

El projecte CRECE de Creu Roja celebrarà el dimarts 11 de juny una Trobada Comunitària a la Casa de la Cultura d’Alzira. Este encontre estarà obera a tota la ciutadania i entitats que vulgue.

Proposar respostes per a reduir la soledat no desitjada .

Amb el títol “Creixem en comunitat”, la Creu Roja proposa a través de dinàmiques participatives i obertes a tota la població arreplegar propostes d’intervenció comunitària a Alzira.

S’està desenvolupant en 51 localitats de 15 províncies, amb el compromís d’intervindre amb 2.730 persones participants. La província de València executa el projecte a Alzira, amb el propòsit de previndre la soledat no desitjada de 91 persones, concretament dels col·lectius de persones majors, dones víctimes de violència de gènere i persones amb malaltia mental.

Creu Roja aposta per CRECE com a projecte experimental que busca transformar el model de suport i cura de llarga duració en les persones per a previndre i retardar la institucionalització, i potenciar l’autonomia en situació de dificultat social.