Crida de Sueca 2023

“El Fallero” ressona a la Crida de Sueca.

En l’any del 150 aniversari del naixement del Mestre Serrano les falles li han volgut retre el seu particular homenatge en aquest acte interpretant “El Fallero”.

La Crida, una de les cites més representatives de la festa fallera. Ha tornat novament a celebrar-se a la plaça de l’Ajuntament, on s’han concentrat centenars de falleres i fallers.

Com ja va sent costum, els màxims representants de les setze comissions falleres de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. Junt als membres de la Junta Local Fallera i les Corts d’Honor. Recolliren les Falleres Majors de Sueca, Aitana i Clara, en els seus domicilis i arribaren en cercavila fins el consistori.

Al balcó del consistori municipal l’acte començà amb unes breus paraules del president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós. Seguit del parlament de l’alcalde de Sueca Dimas Vázquez, president nat de la Junta Local. Qui va fer entrega de les claus de la ciutat a Clara i Aitana. Màximes representants de les festes falleres.

Aitana, es va dirigir als més menuts, ja que “els xiquets i xiquetes fallers som el futur” i que “volem que les falles siguen per a tots”. Mentre que Clara, remarcà que la festa de les falles “no seria possible si no fora per tot l’esforç de tota la gent que l’envolta” i que “és gràcies a tots nosaltres enguany podem dir amb orgull que la junta local que ens uneix i ens representa compleix cinquanta anys”.

L’acte va finalitzar amb una mascletà i les tradicionals fotos a l’escala del consistori dels representants 2023.