Crisi a Educació: El PSPV-PSOE Exigeix Respostes pel Desordre en les Adjudicacions del Professorat

El PSPV-PSOE Demana Compareixença del Conseller d’Educació a la Diputació Permanent

Maria José Salvador: “Els Docents encara Desconeixen els seus Destins a Quinze Dies d’Incorporar-se”

El Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) ha sol·licitat de forma enèrgica la compareixença del conseller d’Educació davant la diputació permanent a causa de la confusió i desorganització en les adjudicacions del professorat. Segons han indicat des del partit, la situació actual és especialment preocupant ja que el personal docent està a punt d’incorporar-se i molts d’ells encara no saben on hauran de treballar.

La portaveu adjunta en les Corts Valencianes per part del PSPV-PSOE, Maria José Salvador, ha manifestat la seva inquietud i descontent pel que considera una gestió deficient. “És lamentable que, a només quinze dies de l’inici del curs escolar, molts docents encara no coneguen el seu destí”, ha declarat.

D’altra banda, segons fonts de la Conselleria d’Educació, la culpa d’aquesta situació recauria en l’anterior executiu. No obstant això, des dels socialistes es rebutja aquesta acusació i es posa l’accent en la necessitat d’explicacions urgents per part del conseller. El PSPV-PSOE insisteix en que la situació actual és sense precedents i demanda accions immediates per a resoldre’l.

Amb aquest panorama, el sector educatiu es troba en una situació de incertesa que pot afectar el bon inici del curs escolar. Tant professors com estudiants esperen que la situació es clarifique el més aviat possible per garantir un inici de curs amb normalitat.