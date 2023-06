Cristina Civera seguirà al capdavant de Museros

La socialista revalida l’alcaldia amb el suport EU per a “continuar avançant”

La Corporació Municipal de Museros es va constituir dissabte passat 17 de juny. Amb la presa de possessió dels 13 regidors i regidores i la investidura com a alcaldessa de Cristina Civera Balaguer en el seu tercer mandat.

Cristina Civera va revalidar el càrrec amb el suport d’Esquerra Unida-Unides Podem. Civera seguirà al capdavant de l’Ajuntament de Museros amb un govern format per 6 edils socialistes i 1 de la formació EU-UP. Seguirà al capdavant de l’Ajuntament de Museros “un equip unit que treballarà per millorar la vida de les persones. No per a satisfer demandes dels partits” tal com recordava l’alcaldessa.

Una vegada realitzada la cerimònia protocol·lària de promesa del càrrec, Civera va voler felicitar a tots els regidors de la nova corporació. Tant del govern com de l’oposició. En aquest sentit, l’alcaldessa va voler fer una crida a la unitat de la corporació. “Les amenaces del present són els oportunitats del futur, hem de ser capaços d’anteposar-se a elles per a garantir que Museros continua creixent, hem de ser responsables per a construir el futur dels nostres fills i filles”.

L’acord signat entre el, ja constituït, govern municipal, deixa clar les línies en les quals treballaran els pròxims quatre anys. En paraules de Cristina Civera, l’acord suposa “un compromís per a continuar avançant i que el nostre poble siga feminista, accessible, sostenible, obert, que faça costat al teixit associatiu i comercial, un poble per a les persones, compromés la cultura, el dret a l’habitatge i el bé comú, un poble de pau i solidari.”