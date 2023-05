La candidata del PSPV a l’alcaldia afirma que els resultats electorals confirmen que el municipi “continua sent progressista i socialista”

Cristina Mora

La candidata a l’alcaldia de Quart de Poblet, Cristina Mora, prendrà el relleu de l’actual alcaldessa de la localitat, Carmen Martínez.

Després d’aconseguir ser de nou el partit més votat en estes eleccions amb més del doble de vots que el principal partit de l’oposició. Mora va valorar que els resultats confirmen que Quart de Poblet “continua sent progressista i socialista”. El Partit Socialista de Quart de Poblet, amb el 45% dels vots i 10 regidors, garanteix la continuïtat del projecte municipal. Ara encapçalat per l’actual regidora d’Igualtat, Cultura i Patrimoni.

Cristina Mora ha assegurat que liderarà un govern local per a tots els quarteros i quarteras. Mantindrà com a senyal d’identitat el diàleg amb la ciutadania i la resta de les formacions polítiques. Es deixarà la pell per a conservar el prestigi que Quart de Poblet.

A Quart de Poblet, la participació en les eleccions municipals d’aquest 28 de maig ha crescut 4 punts

La participació en les eleccions municipals d’aquest 28 de maig ha crescut 4 punts respecte als comicis de 2019, arribant fins al 70%. Mora va celebrar com un signe de normalitat democràtica i una mostra de la implicació dels veïns i veïnes de Quart de Poblet en els assumptes que els afecten. En finalitzar el recompte va agrair a les i els votants la confiança rebuda i va assegurar que el seu govern treballarà “per a tota la ciutadania”, amb independència del seu color polític.