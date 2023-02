Cs Alzira demana que comencen ja les obres del Palau de Justícia

Vidal: “Van anunciar que les iniciarien al gener, però l’única cosa que s’ha fet és tancar el solar”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha demanat que “comencen ja les obres del Palau de Justícia”. “Es va vendre a so de bombo i platerets que s’iniciarien al gener i només s’ha tancat el solar, ni una màquina s’ha vist encara”, ha lamentat.

Per això, ha informat, “CS ha registrat una pregunta a l’ajuntament perquè s’adone del perquè d’aquest retard”. Per a Vidal, “dóna la sensació que s’ha fet l’anunci com a acte de precampanya, però que no hi ha intenció de posar-se a la feina, sembla que l’anunci de la consellera amb la seua foto corresponent s’ha quedat en una mera acció de màrqueting”.

A més, ha explicat l’edil de la formació liberal, “aquest solar s’utilitzava com a aparcament, sobretot els dies de mercat i se li ha llevat un espai a la ciutadania per a res”. Per això, ha sol·licitat que “es deixe aparcar fins que realment comencen les obres”.