Cs Alzira exigeix la represa de les obres del pavelló Fontana Morgot

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha exigit “la represa de les obres del pavelló Fontana Morgot per a acabar-les com més prompte millor

Vidal: “Urgeix que acaben com més prompte millor els treballs de la coberta perquè els clubs puguen entrenar-se en condicions”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha exigit “la represa de les obres del pavelló Fontana Morgot per a acabar-les com més prompte millor”. “Hem registrat una pregunta per a saber el motiu de la paralització dels treballs i la data de reobertura al públic”, ha informat.

“No pot ser que portem quasi quatre anys amb això. Amb els diners que està costant, i que no es finalitze mai”. Ha criticat Vidal, al mateix temps que ha instat l’ajuntament a “no perdre ni un minut i accelerar les obres”.

En la mateixa línia, ha lamentat, “els clubs s’entrenen en altres instal·lacions, com a patis o pistes de col·legis. Que no són les més òptimes perquè no s’adapten a les disciplines esportives ni es poden utilitzar si plou”. Per això, ha defensat, “urgeix solucionar aquest problema, que ja s’allarga massa”.

Finalment, l’edil de la formació liberal ha insistit que “l’equip de govern es burla dels clubs i les famílies quan assegura que aposta per l’esport base”. Per a Vidal, “els fets demostren el contrari”.