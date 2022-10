• Vidal: “L’ajuntament té eines per a donar aquest servei, sobretot quan fins ara ha sigut positiu i no hi ha hagut queixes”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, s’ha oposat “a la privatització dels serveis del cementeri”. “L’ajuntament té eines i capacitat per a oferir aquest servei com fins ara, sobretot quan compta amb uns bons empleats i no hi ha hagut queixes de la ciutadania”, ha explicat.

Per a Vidal, “és incomprensible que un govern d’esquerres, que fa gala de defensar el públic, no pare de privatitzar serveis des que va arribar a l’ajuntament”.

Finalment, ha declarat, “esperem que el govern municipal recapacite i faça marxa enrere en aquesta decisió”. “Si no ho fa, almenys que mantinga els llocs de treball i les condicions laborals dels empleats”, ha sol·licitat l’edil de Cs.