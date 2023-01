El sindicat de CSIF exigeix a la direcció del departament de salut de la Ribera:

Més personal i espai per poder millorar l’atenció en el servei d’Urgències. La central sindical ha avisat que a primera hora d’aquest matí, hi havia 37 pacients a la espera de llits lliures en planta per ser ingressats. Al mateix temps, ho qualifica com una situació insuportable.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), lamenta que en lloc d’afrontar el mes de gener amb mes quantitat de recursos per poder donar atenció a les carències del recinte hospitalari. La pròpia direcció allargue la precarietat en la que viuen els professionals i els propis pacients. En aquest sentit, afirma que aquestes esperes en boxes han durat fins a 40 hores, amb dos pacients esperant la seua habitació des de el dissabte. Així ho ha declarat Juan Daniel Munuera, delegat de CSIF en el departament de salut de la Ribera.

La central sindical, reclama mes mitjans i personals per aquest servei. Al mateix temps, recalca que la plantilla es troba al límit de les seues forces. Ja que no hi ha prou professionals per poder donar les atencions necessàries als pacients. També, considera acertada la decisió de tornar a obrir hui, la zona d’urgències respiratòries; encara que es insuficient.

La central sindical, denuncia la falta de negociació. A més les dificultats constant en la formació de la plantilla que tenen com a resultat, la possibilitat de que diversos professionals vullguen abandonar el seu treball. Es per això que, degut a aquesta mala gestió, el comitè d’empresa ha convocat una concentració de protesta el pròxim dijous dia 12 de gener. A les portes de l’hospital de 14h a 15h de la vesprada.