El sindicat denuncia la falta de reforços malgrat l’increment de pacients amb patologies respiratòries en planta, consultes o hospitalització domiciliària

El sindicat CSIF ha registrat per escrit davant Conselleria de Sanitat “la petició de creació de places estructurals en el Servei de Pneumologia de la Fe”. La central sindical denúncia “la sobrecàrrega assistencial extrema” que pateix aquest servei del citat hospital de València, agreujada al no renovar els contractes covid d’especialistes i la no creació de noves places.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recalca, en l’informe detallat sobre mancances que acompanya a la seua reivindicació, que “la pandèmia no ha acabat i el Servei de Pneumologia continua atenent pacients ingressats per covid en planta”. En aquest sentit reclama, almenys, “dos facultatius més per a l’atenció del pacient greu hospitalitzat en planta”.

El sindicat CSIF afig que a aquesta situació se sumen “les consultes de nova creació per a fer seguiment de pacients amb seqüeles post-covid greus, que en l’actualitat s’estan cobrint amb el personal de plantilla en lloc de reforçar-lo”. També se suma a aquestes tasques “l’atenció assistencial a pacients amb covid d’hospitalització domiciliària”.

La central sindical continua relatant que “pel que respecta a pacients no covid, l’atenció resulta molt complicada pel nombre de persones ingressades, moltes amb patologies complexes en una època en la qual ha aparegut l’epidèmia gripal de manera tardana”.

CSIF, a més, assenyala que igualment afronta el Servei de Pneumologia “el número elevat de interconsultas que se’ns fa diàriament” i que “l’atenció continuada a partir de les tres de la vesprada també pateix la saturació, ja que d’ella depenen tots els ingressats de pneumologia, hospitalització covid, trasplantament pulmonar i cirurgia toràcica”.

El sindicat alerta, de la mateixa manera, de “la sobrecàrrega de consultes externes amb demores difícilment assumibles tant en la primera visita com en les successives, com ocorre en la consulta d’alta resolució de càncer de pulmó o dels trastorns respiratoris del somni, entre altres”. D’altra banda, “la resta de consultes on s’aborda patologies complexes, com a hipertensió pulmonar o asma de difícil control, tampoc estan en una millor situació i no són eficients per al maneig d’aquestes patologies”.

La central sindical assenyala que el nombre de pacients resulta especialment elevat per a les possibilitats d’atenció del Servei de Pneumologia pels factors anteriors i per fets com “disposar d’unitat de referència tant en l’exploració funcional respiratòria com en les diferents tècniques endoscòpiques i pleurals”.

CSIF, davant aquesta la gravetat de la situació i la “sobrecàrrega assistencial extrema” que pateix el Servei de Pneumologia de la Fe, reclama “la incorporació immediata de tres facultatius” en el citat servei.

