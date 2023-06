CSIF recull 700 signatures contra el tancament del quiosc de l’hospital d’Alzira i exigeix unes condicions adequades per a reobrir-lo

La central sindical alerta del malestar per la pèrdua d’un local que presta una labor fonamental en un recinte que es troba apartat del nucli urbà

El sindicat CSIF porta recollides 700 signatures de treballadors, familiars o pacients contra el tancament del quiosc de l’hospital d’Alzira. La central sindical va denunciar el mes de maig passat l’enduriment de les condicions d’explotació. Les quals havia abocat al tancament d’un recinte que presta un servei fonamental. En tot just deu dies ha recopilat 700 rúbriques amb les quals exigeix la reobertura.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que existeix malestar entre els usuaris del recinte pel tancament d’un local que, a més de vendre periòdics i revistes, també oferia raspalls de dents, flors, productes d’higiene íntima, regals i molts altres objectes que “feien la vida més suportable a pacients i familiars”.

El sindicat assenyala que, després de més de 20 prestant aquest servei, la direcció del recinte va decidir endurir el cànon d’explotació. Aquesta circumstància va provocar que el concurs es quedara desert i que no estiga obert el quiosc des del passat 26 de maig.

Recollida de signatures

CSIF va iniciar llavors una recollida de signatures per a mostrar el seu rebuig a aqueix tancament. En l’escrit, que ja han rubricat 700 usuaris, es deixa constància que “donada la particular ubicació de l’hospital, no es troba cap altre tu

CSIF defensa que es “oferisca, per part de la direcció del departament de salut, la gestió d’aquest negoci en unes condicions adequade. Perquè qui vulga explotar-lo puga fer-ho i atendre els usuaris que el requerisquen”.

El sindicat recorda que l’hospital es troba separat del nucli urbà. Per tant, per a molts familiars o amics de persones malaltes l’única ocasió de comprar un detall als seus sers estimats consisteix a fer-lo en aquest quiosc.