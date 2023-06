Un obsequi a la nova alcaldessa i també per a les pròximes generacions. Així comença el vídeo en el que es mostra com l’anterior responsable del govern municipal, li ha volgut deixar un detall a Maria José Catalá.

Una olivera a més d’una carta escrita a mans pel propi Ribó. Eixe ha sigut l’obsequi que li ha deixat abans d’abandonar el seu despatx de l’ajuntament, ubicat en la primera planta. Estimada Maria José, Enhorabona per la teua designació com Alcaldessa de València. Així comença la misiva. Et desitge els millors encerts perquè estos seran els de tota València, et regale esta olivereta, cuida-la com has de fer-ho amb València.

Que tinga espais on crèixer, llum, aigua i bon aire. Amb aquesta frase, l’actual regidor de Compromís fa referència a la política portada a terme pel seu partit. Aquella en la que durant els huit anys de govern del rialto, s’ha optat per afavorir els espais verds. A través de la construcció de nous parcs, jardins així com el desbloqueig del soterrament de les vies d’accés a l’Estació del Nord i Joaquin Sorolla. Fet que permetrà unir a la ciutat. Que ha estat separada per les vies del tren i construir un corredor verd de 49.000 metres quadrats.

La carta continua desitjant que l’olivera creixca, i que les futures generacions puguen estar a l’ombra que tu vas ajudar a fer crèixer. Una refèrencia que es podria interpretar i relacionar amb la remodelació que l’anterior alcalde i vicealcaldessa, Sandra Gómez van anunciar per a la plaça de l’ajuntament.

El nou projecte aposta per l’arbrat, creant un bosc urbà propi del clima valencià, permetent la visualització fins la primavera, per a després oferir ombra en el periode més caloros de l’any.

Este detall cap a Català també contrasta amb el missatge que va deixar en xarxes socials agraïnt el recolzament de les persones que el van votar.