En la darrera dècada la capital turística ha sextuplicat la quantitat de negocis i serveis que compten amb aquest segell

Cullera ha augmentat fins a 65 les empreses i serveis públics que han aconseguit el distintiu SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino). Gràcies a la incorporació de 10 empreses a aquest segell de qualitat turística durant l’any 2024.

En aquest esdeveniment, que també ha comptat amb la assistència de la regidora de Turisme, Débora Marí. 29 empreses i serveis públics de la localitat han renovat aquest distintiu atorgat per la Secretaria d’Estat de Turisme. En reconeixement al compromís per a la millora contínua de la qualitat. Destacant també la platja de Sant Antoni i la Policia Local de Cullera, serveis que han renovat aquest distintiu. Altres 10 l’han rebut per primera vegada permeten multiplicar per sis les empreses i serveis de Cullera que compten amb aquest segell durant els darrers 10 anys.

«Continuem mostrant amb fets que la nostra ciutat ofereix béns i serveis de primera qualitat». «Aquest guardó, ha prosseguit Mayor, «posiciona Cullera com un destí únic on totes i tots gaudeixen d’una experiència satisfactòria rebent la millor atenció personalitzada i el millor servei».

L’alcalde també ha posat en valor «la gran labor que realitzen totes les persones que conformen l’equip de la Policia Local de Cullera. Així com els treballadors municipals encarregats del manteniment i cura de les nostres platges per a poder renovar aquest distintiu un bienni més».

El distintiu és el suport que acredita el compliment dels requisits establits en la metodologia i reconeix l’esforç i el compromís amb la qualitat i la millora contínua, alhora que distingeix al servei turístic enfront de la competència. El distintiu té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.

Més sobre SICTED

SICTED és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques que promou la Secretaria d’Estat de Turisme (SET), secundada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMPS). La Destinació-SICTED és una metodologia que proporciona un sistema integral de gestió de la qualitat en una destinació turística amb un enfocament de millora contínua i una actitud de recuperació i posada en valor dels recursos i de l’espai.

Es basa en la consciència integral de destinació i en la identificació d’objectius comuns dels agents implicats. Perseguix un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferits al turista dins d’una mateixa destinació.

Tot aquest procés culmina en l’obtenció del distintiu Compromís de Qualitat Turística, el qual s’atorga a les empreses i serveis turístics que han acreditat el compliment dels requisits fixats. És un reconeixement a l’esforç i compromís amb la qualitat i la millora contínua, alhora que distingix a l’establiment enfront de la competència.