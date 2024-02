L’ajuntament presenta un pla perquè els establiments turístics obtinguen un segell que els acredite com a exemple de bones pràctiques ambientals

L’Ajuntament de Cullera ha presentat el seu pla Empresa Sostenible 360 per a acompanyar a les empreses del sector turístic en el camí cap a la sostenibilitat.

L’alcalde, Jordi Mayor, ha assenyalat que gràcies a este projecte “es posa en valor l’important paper que juguen les empreses del sector turístic a l’hora de transformar-se i introduir criteris de sostenibilitat en les seues operacions, potenciant un turisme responsable, que respecte el medi natural, cultural i social i es promoga el desenvolupament sostenible de Cullera com a destinació turística”.

La marca Empresa Sostenible 360 és un distintiu pioner i únic en l’àmbit ambiental i tecnològic al qual podran optar les empreses turístiques de Cullera, de manera que els permeta diferenciar-se en el sector en adquirir un valor afegit i oferir una major confiança per als seus clients en matèria de sostenibilitat.

L’obtenció d’este segell està fonamentada en la realització d’un autodiagnòstic per part de les empreses, que hauran de realitzar una anàlisi inicial d’indicadors relacionats amb la normativa aplicable en matèria de sostenibilitat, com ara consums energètics i d’aigua, gestió de residus o l’aplicació de la tecnologia per a conéixer el punt de partida en el qual es troben. El pla contempla també una formació específica desenvolupada per un equip especialitzat d’educació ambiental, en el qual aprendran com gestionar i liderar un projecte sostenible dins del sector turístic.

Aquest segell Empresa Sostenible 360 està recolzat per un comité tècnic creat per l’Ajuntament de Cullera que actuarà com a garant de la implantació de mesures sostenibles de les empreses adherides. Amb això, les empreses que ho obtinguen tindran acreditat un valor diferenciador en el mercat en augmentar la confiança de turistes i residents i ser un exemple de bones pràctiques ambientals. Este distintiu tindrà una vigència de dos anys i un equip tècnic avaluarà de nou a l’empresa passat eixe temps per a poder renovar-lo.

Objectius de Desenvolupament Sostenible lligats al turisme

I és que tal com marquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) lligats al sector turístic, els reptes passen per un creixement sostenible del turisme que no comprometa els valors ambientals del destí, en este cas de Cullera, i que s’incloga a les comunitats locals en el procés, tal com s’està fent en este cas involucrant a les empreses del sector. Així, una de les eines per a la consecució d’esta pilar fonamental és que la societat, les institucions i les empreses tinguen en compte les repercussions actuals i futures econòmiques, socials i mediambientals per a satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de les pròpies comunitats.