Cullera aposta per l’última tecnologia per a augmentar la seguretat del camp

L’Ajuntament ha adquirit un nou dron amb visió nocturna, càmera tèrmica, un potent focus i altaveu que a més pot emetre en directe el senyal del que està gravant



Des que la Unitat Dron de la Policia Local de Cullera s’ha incorporat al dispositiu de vigilància, els robatoris en el camp s’han reduït més d’un 40%



Mayor: «Mai fins ara el camp de Cullera havia sigut tan segur. Invertir en l’última tecnologia és invertir també en la tranquil·litat dels nostres agricultors»



Cullera continua apostant per l’última tecnologia per a augmentar la seguretat i la protecció del camp. L’actual campanya de recollida de la taronja compta amb un plus de vigilància esta temporada gràcies al nou dron que l’Ajuntament de la localitat ha adquirit per a la Unitat Dron- U.M.A.T. De la Policia Local de Cullera.



Es tracta d’un model d’última generació amb visió nocturna, càmera tèrmica, un potent focus i altaveu que a més pot emetre en directe el senyal del que està gravant i és capaç d’identificar matrícules a més de 600 metres de distància, entre altres funcions.



«Mai fins ara el camp de Cullera havia sigut tan segur. Invertir en l’última tecnologia és invertir també en la tranquil·litat dels nostres agricultors», ha assegurat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



Va ser en 2021 quan la Unitat Dron es va sumar al dispositiu de vigilància del camp que fins a eixe moment duien a terme les patrulles rurals de la Policia Local de Cullera.



«Des de la incorporació de la Unitat Dron a aquestes tasques de vigilància els robatoris en el camp s’han reduït dràsticament, entre un 40 i un 50%», ha explicat per la seua part el regidor d’Agricultura, Javier Cerveró.



«L’objectiu d’este equip de govern és que el sector agrícola de Cullera treballe en les millors condicions possibles, per això en els últims anys hem augmentat considerablement la inversió en el camp», ha afegit el titular d’agricultura.



La Unitat Dron de la Policia Local controla des de l’aire les zones més sensibles del terme municipal per a evitar el robatori de collites.



Gràcies als vols amb el dron, els agents poden controlar i identificar persones, turismes, furgonetes i camions que accedeixen als camps evitant així que individus no autoritzats sostraguen cítrics en l’època de major intensitat de la campanya agrícola.



Al costat de les patrulles rurals, es verifica que l’origen de calaixos amb fruita ja recol·lectada i que es transporta en camions des dels camps de cultiu fins als magatzems siga lícit, independentment de qualsevol altra activitat il·legal que es puga observar durant els operatius.