Cullera brilla en Fitur situant les seues Festes Majors com a reclam turístic excepcional  

La localitat exposa les seues festes patronals a les portes de ser declarades BIC



Mayor: “convidem a turistes i visitants al què se submergisquen en l’autenticitat de les nostres celebracions, on la tradició, la cultura i l’alegria es fusionen per a crear records inoblidables”



Cullera ha reafirmat la seua posició com un destí de primer nivell en presentar en FITUR les seues Festes Majors. Un esdeveniment que no sols reflecteix la riquesa cultural i la tradició arrelada de la localitat. Sinó que a més es troba en camí de ser declarat Bé d’Interés Cultural de caràcter Immaterial (BIC).

«Cullera compta amb un llegat cultural arrelat i una rica tradició festiva. Som un destí de somni per a aquelles persones que busquen experiències autèntiques i vibrants. Les Festes Majors de Cullera, que reben a milers de visitants cada any. Són un producte turístic excepcional que a més ens permet desestacionalitzar l’oferta», ha declarat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor.

La presentació ha tingut lloc aquest dimecres durant la primera jornada de la Fira Internacional del Turisme que se celebra aquests dies a Madrid. On autoritats locals, representants turístics i mitjans de comunicació s’han congregat per a descobrir la màgia de les Festes Majors de Cullera.

Volem mostrar al món la bellesa i la singularitat de les nostres festes patronals

«Volem mostrar al món la bellesa i la singularitat de les nostres festes patronals. Per això des d’ací convidem a turistes i visitants a què se submergisquen en l’autenticitat de les nostres celebracions. On la tradició, la cultura i l’alegria es fusionen per a crear records inoblidables”, ha afegit Mayor.

La presentació en FITUR no sols ha buscat ressaltar l’esplendor d’aquestes celebracions, sinó també subratllar el compromís de l’Ajuntament amb la seua preservació i promoció.



«Sens dubte, la declaració BIC de les nostres Festes Majors suposarà un abans i un després. Presentar aquestes tradicions, transmeses de generació en generació i que han evolucionat al llarg dels segles. En una de les fires internacionals de turisme més importants del món posa en valor la gran atracció turística i cultural que té el poble de Cullera», ha subratllat per la seua part la regidora delegada de Festes, Susi Melià.





Festes Majors de Cullera: una combinació de cultura i tradició

Va ser al novembre de l’any 2021 quan el Ple de l’Ajuntament de Cullera va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits perquè les Festes Majors de la localitat van ser declarades Bé d’Interés Cultural de caràcter Immaterial (BIC).

El passat mes d’octubre de 2023 es va publicar en el DOGV que el Consell de la Generalitat Valenciana havia incoat l‘expedient per a fer realitat aquesta declaració.

Les Festes Majors de Cullera són un element patrimonial transversal per a tota la població, ja que estan totalment interioritzades com a pròpies i singulars, formen part de la identitat individual i col·lectiva que estan interconnectades amb els àmbits de la vida diària comuna del poble.



En aquestes festes es donen els factors de transmissió i interés per la revitalització, recuperació i manteniment d’elements del patrimoni cullerenc com són la gastronomia, la música de banda, la tradicional amb el tabal i la dolçaina, l’artesania de la Tauleta, la indumentària, cambreres, tauleters, mariners o balls tradicionals que s’han anat recuperant amb el pas dels anys. Tots han mostrat la seua conformitat per a treballar junts per a aconseguir la perdurabilitat i salvaguarda d’aquestes celebracions.



Les Festes Majors de Cullera tindran lloc enguany, del 6 al 14 d’abril.