Cullera camina junta cap a la igualtat 

La ciutat congrega més de 600 persones en la ja tradicional caminata amb motiu del Dia Internacional de la Dona, i reivindica reforçar les llibertats de les dones

Més de 600 persones han participat aquest matí en la multitudinària caminata organitzada per l’Ajuntament de Cullera per a recórrer totes i tots units el camí cap a una igualtat real

En una jornada tan especial i reivindicativa com és el 8M, Dia Internacional de la Dona, el consistori ha programat un ventall d’actes que reforcen la necessitat de reflexió, empoderament, i lluita constant pels drets de les dones.

Aquesta marxa, que s’ha iniciat al Passeig Doctor Alemany i ha tingut un recorregut de 3km, ha comptat amb la presència de l’alumnat de centres escolars del municipi, participants del programa de passejos saludables ‘Cullera Camina’, així com associacions locals i veïnes i veïns. També han participat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, la regidora d’Igualtat, Marta Tur, les regidores Sílvia Roca, Ana Bou i Mª José Terrades, i els regidors Álex Morales i Javier Cerveró.

El primer edil ha assenyalat que aquesta iniciativa «és un camí que no para i que cal accelerar cap a un món on totes les dones puguen viure com vulguen, siguen lliures, i no hagen de sofrir cap episodi ni actitud de violència, discriminació i opressió masclista». «Un futur», ha prosseguit Mayor, «molt més igualitari i just gràcies a la lluita i la solidaritat de totes les dones al llarg del temps».

Per la seua part, l’edil d’Igualtat ha posat en valor aquesta jornada que compta amb actes i esdeveniments en matèria d’igualtat de tot tipus, que impulsa el consistori i que «representa oportunitats per a connectar-nos, inspirar-nos i enfortir-nos mútuament».

A més d’aquesta marxa reivindicativa, la jornada pel 8M continua aquesta nit amb el ja tradicional Sopar de la Dona, on prop de 400 persones es congregaran i gaudiran d’un espectacle que combina màgia, ball, humor i música.

Per a finalitzar, el consistori també ha programat per al dissabte 9 de març un taller d’autodefensa personal per a les dones. Aquest seminari s’impartirà al Centre Municipal d’Esports d’11 a 13h.

Activitats socioculturals diverses que han commemorat aquest 8M

Els actes commemoratius pel Dia Internacional de la Dona van començar a Cullera el passat 8 de febrer amb l’exposició fotogràfica de Jordi Piris ‘8 dones en la història de Cullera’, exposada fins el 8 de març al Passeig Dr. Alemany.

El dimecres 6 de març es va inaugurar l’exposició feminista ‘Dones Pioneres de la Música’, un repàs a la història de les dones que han treballat per a la Societat Ateneo Musical de Cullera i que han aconseguit grans fites amb el pas del temps, com les primeres dones amb una funció a la societat o les que es van incorporar per primera vegada a la Junta Directiva, que va comptar amb la presència de més d’un centenar de persones.

A més, ahir dijous 7 es va estrenar en l’Auditori Municipal el documental ‘I per què no?’, una sèrie d’entrevistes i testimoniatges de dones, gran part d’elles de Cullera, que denuncia com els estereotips de gènere se mantenen en l’àmbit laboral, on encara existeixen professions masculinitzades.