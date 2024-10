Cullera celebrarà la 2ª edició de la Biennal Mundial de l’Arròs del 25 al 27 d’octubre

El major esdeveniment internacional sobre l’arròs com a producte gastronòmic comptarà amb xefs de renom i amb distints espais per a demostracions culinàries, tallers i formació, degustacions, fira de producte, exposició agrícola o música i animació en directe

El Concurs Gastronòmic d’Arrossos de Cullera ‘Jóvens Talents’ 2024 ja ha obert el seu període d’inscripció gratuïta

Arranca octubre i amb ell el compte enrere per celebrar la segona edició de la Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera. La capital gastronòmica de l’arròs serà el cap de setmana del 25 al 27 d’octubre l’epicentre de la cuina internacional amb un munt d’activitats, degustacions i tallers, artesania, exposicions, fira de producte, showcookings, concursos, demostracions populars o música en directe. Tot amb l’arròs com a protagonista i producte estrella.

L’esdeveniment consolida la posició de Cullera com a capital gastronòmica de l’arròs i pretén remarcar l’oportunitat d’innovació i reflexió que té aquest ingredient per al turisme. En paraules de l’alcalde Jordi Mayor «l’arròs a Cullera es sinònim de costums i tradicions, de riquesa natural i ecològica, de innovació i qualitat gastronòmica, i d’un sector turístic i hostaler amb la gastronomia de l’arròs com a ingredient clau».

La primera edició, celebrada al 2022, fou tot un èxit i «la segona biennal l’ampliem a 3 dies per dotar-la de major activitat, coneixements i experiències per a residents i turistes amb tapes, arrossos, ponències, amb els millors cuiners d’Espanya i internacionals i amb joves promeses, i moltes més novetats que anirem desgranant».

I és que enguany la Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera dona un major impuls amb novetats importants. Entre aquestes la creació d’una zona de cates i tallers, una exposició fotogràfica, un nou escenari popular on participaran les associacions fent arrossos, la participació d’altres ciutats turístiques, o el concurs de l’arrosser mes ràpid.

Aquesta compta amb l’estreta col·laboració del Club de Producte Gastronòmic Artesanos del Arroz de Cullera i l’Associació d’Hostaleria de Cullera.

Concurs Gastronòmic d’Arrossos de Cullera ‘Joves Talents’

El Concurs Gastronòmic d’Arrossos de Cullera “Joves Talents” 2024 és altre dels al·licients de la Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera, un esdeveniment que es celebrarà el diumenge dia 27. Aquesta iniciativa té com a objectiu premiar i posar en valor el talent dels joves professionals de la restauració, nacionals i internacionals, amb l’objectiu de promocionar i impulsar la gastronomia cullerenca amb el seu màxim exponent: l’arròs.

El concurs va dirigit a professionals de l’hostaleria i els concursants podran participar acompanyats d’un ajudant. Entre els requisits, tots dos hauran de tindre una edat compresa entre els 18 i 35 anys i estar vinculats laboralment a una empresa d’hostaleria. El termini ja està obert i la inscripció és gratuïta, on després el comité organitzador triarà a 10 finalistes. Totes les bases es poden consultar en en el tauló d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cullera (https://cullera.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JQAAAMRU2PRQ4TZMVZUP&modo=abrir).

A més del premi en metàl·lic per al primer i el segon, 1.000€ i 500€ respectivament, el guanyador o guanyadora del primer premi acompanyarà a l’Ajuntament de Cullera en les seues accions promocionals participant en els showcookings en les fires de Gastrònoma i Madrid Fusió fins a la realització del següent concurs, de la mà de l’Associació del Club de producte gastronòmic de Cullera “Artesanos de l’Arroz”, baluard de la gastronomia arrossera de la ciutat.