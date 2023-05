La segona edició del Cullera Beach Pride tindrà lloc del 15 al 18 de juny amb l’actuació de la cantant Rosa López i del violinista i activista Aaron Lee, entre altres artistes

Cullera es prepara per a rebre la segona edició del Cullera Beach Pride, un esdeveniment emblemàtic que celebra la diversitat, l’orgull i la igualtat.

Del 15 al 18 de juny, la ciutat es convertirà en l’epicentre de la inclusió. Oferint una programació inclusiva i vibrant per a persones de totes les orientacions sexuals i identitats de gènere.

La capital turística de la Ribera destaca pel seu compromís amb la tolerància i el suport al col·lectiu LGBTQ+.

«Cullera és una destinació turística oberta a la diversitat. On totes les persones visitants són benvingudes i respectades sense importar la seua orientació sexual o identitat de gènere». Ha destacat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Una programació inclusiva, festiva i reivindicativa

La programació de l’esdeveniment promet ser diversa, inclusiva, reivindicativa i emocionant.

«Hem preparat una programació diversa amb activitats i esdeveniments tant de caràcter festiu com cultural per a totes les edats i col·lectius de la societat. Volem que ‘Cullera Beach Pride’ siga tot un referent en la programació de l’Orgull d’enguany». Ha assenyalat per la seua part Marta Tur, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Cullera.

Cullera Beach Pride 2023 arrancarà el dijous, a les 19:30 hores amb ‘Converses amb Orgull’ en el Beach Bar ‘Perla Negra’. Liz Dust serà la conductora de les xarrades i entrevistes dels convidats, en les quals s’abordarà la diversitat i la igualtat a Cullera. Seguidament es procedirà a la lectura d’un pregó reivindicatiu.

El divendres a la vesprada, a les 19:00 hores, es durà a terme la inauguració dels Paraigües als Jardins del Mercat i la presentació del llibre ‘Balón Amarillo, Bandera Arcoíris’; de Víctor Gutiérrez en la nau del Mercat Municipal. A més, durant la vesprada, els assistents podran disfrutar d’una nova edició de la ‘Rutapa Cullera Beach Pride’. En la qual es podrà gaudir de l’hostaleria de la ciutat compromesa amb la igualtat i diversitat LGBTQ+.

‘Diversity Fest’, al Parc Urbà de Sant Antoni a les 22:00 hores

La jornada culminarà amb el ‘Diversity Fest’, al Parc Urbà de Sant Antoni a les 22:00 hores. Una festa dedicada a la diversitat que comptarà amb artistes com Kelly Roller, Llibertat Montero, Drag Shiky, Adan Wish i Tracy Martínez. El punt àlgid de la nit serà l’actuació estel·lar de Rosa López. Qui delectarà al públic amb la seua veu i carisma en un concert ple d’energia.

El dissabte, a partir de les 13:00 hores, la celebració de la Setmana de l’Orgull continuarà en el Medusa Beach Club amb la ‘Papa Party’. Una experiència inoblidable que combina música electrònica, diversió i l’orgull de ser un mateix.

Tallers familiars sobre diversitat en el Passeig Dr. Alemany

El diumenge de matí, d’11.30 a 14.00 hores es duran a terme tallers familiars sobre diversitat en el Passeig Dr. Alemany.

El talentós violinista i activista dels drets humans Aaron Lee serà l’encarregat de clausurar la segona edició del Cullera Beach Pride amb una actuació en l’Auditori Municipal a les 20:00 hores. On transportarà al públic assistent a un món de sensacions i emocions úniques a través de la seua música.

Per a més informació sobre l’esdeveniment incloent horaris, activitats i maneres de participar, visita la nostra pàgina web www.cullerabeachpride.com i les nostres xarxes socials oficials.