L’equip de govern liderat per Jordi Mayor projecta un pressupost de més de 35,8 milions d’euros per a 2023



Mayor: «Acabarem la legislatura complint amb la paraula donada; uns comptes municipals sanejats, el deute més baix de la nostra història i pagant als proveïdors en 6 dies. Tot això juntament amb la major inversió social per habitant. Som exemple de bona gestió i d’eficiència»



Per huité any consecutiu l’Ajuntament de Cullera no pujarà ni impostos ni taxes per a l’any que ve. Així es contempla en el projecte de pressupostos municipals que l’equip de govern, liderat per Jordi Mayor, portarà al ple el pròxim 29 de novembre.

Els comptes projectats pel govern municipal presenten una previsió d’ingressos i despeses per damunt dels 35,8 milions d’euros, el més elevat de la història.



«Acabarem la legislatura complint amb la paraula donada; uns comptes municipals sanejats, el deute més baix de la nostra història i pagant als proveïdors en 6 dies. Tot això juntament amb la major inversió social per habitant. Som exemple de bona gestió i d’eficiència», ha manifestat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



«Hem fet bé els deures i en un moment d’extrema complexitat, amb els preus disparats, farem, de nou, un exercici de màxima responsabilitat, utilitzant la capacitat de tresoreria per a fer front a l’escalada de preus. No pujarem els impostos, per huité any consecutiu, fet que en un moment tan delicat suposa un gran alleujament per a les famílies del nostre municipi”, ha afegit el primer edil.



«Són, un any més, uns comptes positius amb les quals pretenem consolidar la recuperació de la ciutat i deixar els fonaments d’un futur estable des del punt de vista econòmic i social», ha afegit el primer edil.



«Des de l’Ajuntament de Cullera hem fet grans esforços per a no deixar a ningú darrere en aquests mesos difícils. Una societat menys desigual sempre serà una societat més justa i per això el nostre objectiu continua sent augmentar la inversió social», ha afirmat Major.



Més de 35 milions d’euros



En total, els comptes presenten una previsió d’ingressos i despeses superior als 35,870.000 euros, un 6,3% més que en 2022. Es tracta, per tant, de la xifra més alta de tots els pressupostos anuals mai manejats pel consistori.



A més, a la fi d’enguany es preveu que el deute —el gran problema arrossegat pel consistori— estiga per davall del 40%. «A la fi de 2023 el deute serà de 13 milions d’euros. El menor índex històric des de 2002», ha explicat per la seua part el regidor d’Hisenda, Juanvi Armengot.