Les sol·licituds per al programa ‘Cullera et Beca’ podran presentar-se del 30 de maig al 5 de juny

Jordi Mayor: “Oferim als joves l’oportunitat de tindre un primer contacte amb el món laboral”

Cullera facilita la primera experiència laboral a 15 estudiants que realitzaran pràctiques formatives aquest estiu en les dependències municipals a través del programa ‘Cullera et Beca’. A fi d’acostar el món laboral als joves del municipi.

Els requisits per a optar a les beques són ser major de 18 anys, estar empadronat a Cullera i cursar estudis oficials. Ja siguen cicles formatius o ensenyaments universitaris. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica del 30 de maig al 5 de juny.

Les 15 beques s’adjudicaran per concurrència competitiva, per la qual cosa es valoraran criteris com l’expedient acadèmic. La formació complementària, el coneixement d’idiomes, la situació socioeconòmica i no haver gaudit d’aquesta beca amb anterioritat.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat l’aposta de l’Ajuntament per aproximar el món laboral als joves. «Amb aquest programa aconseguim, d’una banda, oferir als estudiants una primera presa de contacte real amb el que és el món laboral alhora que coneixeran de primera mà el funcionament de l’administració del seu propi municipi».

Per part seua, la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, ha assenyalat que el programa ‘Cullera et Beca’ permet als joves «adquirir les primeres competències i habilitats relacionades amb l’acompliment d’una professió. Beneficiant-se d’una experiència formativa en l’entorn laboral que facilitarà la seua posterior inserció laboral», ha conclòs.