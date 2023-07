El projecte, finançat pels fons europeus Next Generation, té per objecte transformar les principals zones turístiques del municipi en espais més sostenible

L’Ajuntament de Cullera ha anunciat un projecte, finançat pels fons europeus Next Generation. Amb l’objectiu de transformar les principals zones turístiques del municipi en espais més sostenibles i atractius per als visitants.

En aquesta nova aposta, s’ha creat una marca que certificarà els bons hàbits mediambientals i la implementació de tecnologies sostenibles per part de les empreses turístiques locals. Per a aconseguir aquesta acreditació, totes les empreses de Cullera tindran l’oportunitat de realitzar un autodiagnòstic en línia. Gràcies a una plataforma formativa especialment dissenyada per a aquest propòsit.

El projecte compta amb un pressupost de 33.150,25 euros i està a càrrec de l’empresa Autoritas Consulting S.A. A través de la plataforma web cullera.autoritas.net, les empreses podran accedir a un sistema d’indicadors estandarditzats en matèria de sostenibilitat i tecnologia. Això permetrà mesurar el progrés i desenvolupament de cada empresa en aquestes àrees clau. Convertint-se en un referent per a les destinacions turístiques intel·ligents de la regió.

Els objectius clau d’aquest projecte inclouen la millora de l’eficiència energètica i la promoció de la mobilitat sostenible en les instal·lacions i serveis turístics. Així com la incorporació de tecnologies innovadores per a operar amb major eficiència i reduir costos.

Per a l’Ajuntament de Cullera és fonamental involucrar a totes les empreses del municipi en la millora contínua de les seues pràctiques mediambientals i tecnològiques. Amb la implementació de mesures sostenibles, es busca no sols millorar la competitivitat del sector turístic local