Cullera es convertirà en capital de la gastronomia valenciana amb la II Biennal Mundial de l’Arròs

El major esdeveniment internacional sobre l’arròs s’amplia a tres dies i sis espais en el centre de la ciutat, i per l’escenari principal pujaran més d’una desena de xefs amb Estreles Michelín

El club de producte ‘Artesanos del Arroz’ prepararà degustacions al migdia, i de nit l’hostaleria local oferirà infinitat de tapes a ritme de música

També tindrà la seua part competitiva amb el concurs gastronòmic de Joves Talents

La II Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera ja calfa fogons. Aquest mateix matí s’ha presentat l’edició del 2024, que se celebrarà del 25 al 27 d’octubre, i que augura convertir-se en una gran festa gastronòmica, cultural i turística amb l’arròs com a protagonista i producte estrela.

“Tot un cap de setmana on Cullera, com a capital gastronòmica de l’arròs, hem preparat el major esdeveniment internacional sobre l’arròs com a producte gastronòmic”, segons ha manifestat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, durant la presentació en La Salita Restaurant, de Begoña Rodrigo, acompanyat de la regidora de Turisme, Débora Marí, el director de la II Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera, Santos Ruiz, i el president del club de producte ‘Artesans de l’Arròs’, José Palacios.

Mayor també ha ressaltat que en el territori valencià la cultura de l’arròs “va molt més allà del fet de menjar, és una celebració de la vida i del reflex de la cultura i història de les nostres cases”. “La Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera és un espai per a posar en valor l’herència agrícola i culinària, preservant la nostra tradició i amb l’oportunitat d’experimentar i innovar”.

Per part seua, la regidora Marí, “aquest esdeveniment és un pas més creant identitat, valors, i un gran salt en la consolidació de Cullera com a capital gastronòmica de l’arròs perquè tenim tots els ingredients: llarga tradició agrària i pesquera, el major rebost de productes de proximitat i l’únic club de producte d’Espanya al voltant de l’arròs”.

Programació i novetats

Després de l’èxit de la primera edició celebrada en el 2022, on Cullera es va convertir en l’epicentre de la gastronomia valenciana, ara la Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera s’àmplia a 3 dies i 6 espais situats en el centre de la ciutat. I és que l’esdeveniment tindrà com a novetats una exposició agrícola, una zona de tastos i tallers, i un escenari popular on cuinaren les associacions locals al costat del club de producte ‘Artesanos del Arroz’, que se sumaran a la zona de degustacions, a la zona de fira, activitats i animacions, i l’escenari principal on tindran lloc els showcookings i les ponències.

Un dels plats forts seran els moments de la zona de degustacions. Al migdia, ‘Artesanos del Arroz’ oferirà degustacions a preus populars demostrant la diversitat gastronòmica dels restaurants de Cullera; i a la nit l’espai serà de l’hostaleria de la ciutat que oferirà infinitat de tapes elaborades a ritme de música.

En total tres dies de cultura gastronòmica que comptaran amb un ventall enorme d’activitats, degustacions, tallers, tastos, artesania, exposicions, fira de producte, showcookings, concursos, demostracions populars, música i animació en directe, activitats amiliars, balls tradicionals, visites guiades al Museu de l’Arròs, rutes ciclistes entre arrossars, recreacions teatrals, etc.

La inauguració oficial d’aquesta edició serà el divendres 25 d’octubre a les 19.30 hores en l’escenari principal, encara que a partir de les 19h els diferents espais aniran oferint les seues activitats.

Cullera amb sabor a Estrella Michelín

L’escenari principal d’aquesta segona edició també presenta una carta de xefs nacionals i internacionals de primera categoria. Per l’espai dels Jardins del Mercat cuinaran en directe a mode de showcooking cuiners com Quique Dacosta, Eric Gil, Begoña Rodrigo, Xavi Meroño, Vicente Rioja, Juan Ramos, Alejandra Herrador, Ferdinando Bernardi, Carito Lourenço, Lluís Valls, Bernd Koller, Kiko Moya o Alkis Strimenos.

Una plantilla i programa que tant el director de la Biennal, Santos Ruiz, com el president d’Artesanos dell Arroz, José Palacios, han destacat perquè enguany es fa un salt en excel·lència i en participació ciutadana.

Els showcookings també es traslladaran a l’escenari situat en el passeig Dr. Alemany, un escenari popular on les associacions locals i el teixits social del municipi cuinaran arrossos al costat de ‘Artesanos del Arroz’. Cuinaran en directe així les Mestresses de casa – Tyrius Cullera, AFACU, ANEC, MOSS Solidària, Baladre, Wolfram o l’escola de cuina de l’IES Llopis Marí.

Canàries i Ciudad Real presentaren la seua oferta gastroturística

Aquesta edició també presenta com a novetat la presència d’altres destins gastroturístics de mans de la marca Saborea Espanya. Fuerteventura, Gran Canària, Lanzarote i Ciudad Real tindran el seu espai en la Biennal i realitzaren tallers dels seus arrossos i tastos d’altres productes.

La zona de tastos: un espai per a descobrir altres productes

La zona de tastos, que requerirà inscripció prèvia, també presenta una àmplia programació amb diferents productes que segur que desperten l’interés d’assaborir a més d’un visitant. Hi haurà tastos de licors, de cerveses, de formatges, d’Aigua Llimó de Cullera, d’orxata, de vermuts, de mels i melmelades, o de vins, entre altres.

‘Joves Talents’

El Concurs Gastronòmic d’Arrossos de Cullera “Joves Talents” 2024 és un altre dels al·licients de la Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera, i que se celebrarà el diumenge dia 27. Aquesta iniciativa té com a objectiu premiar i posar en valor el talent dels joves professionals de la restauració, nacionals i internacionals, amb l’objectiu de promocionar i impulsar la gastronomia cullerenca amb el seu màxim exponent: l’arròs. El concurs va dirigit a professionals de l’hostaleria i els concursants poden participar acompanyats d’un ajudant. Entre els requisits, han de tindre una edat compresa entre els 18 i 35 anys i estar vinculats laboralment a una empresa d’hostaleria. Hi ha un primer premi valorat en 1.000€, a més de l’oportunitat d’acompanyar a Artesanos del Arroz en distints esdeveniments, i un segon en 500€.