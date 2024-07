Cullera es manifesta contra les retallades sanitàries d’aquest estiu

Més de 200 veïns i veïnes es manifesten enfront del Palau de la Generalitat per a exigir metges i una cobertura sanitària pública digna en els consultoris del Raval i del Faro

Jordi Mayor: “Cullera no tolerarà el col·lapse de la seua sanitat i responsabilitzaré al president de la Generalitat i al conseller de qualsevol fet que puga produir-se per les retallades”

Cullera ha dit “NO” als retallades sanitàries que ha anunciat la Generalitat Valenciana per a aquest estiu.

Més de 200 veïns i veïnes de Cullera s’han manifestat aquest matí enfront del Palau de la Generalitat per a exigir al Consell que paralitze les retallades i pose metges en el centre de salut del Raval i en el consultori del Far.

Es tracta de la tercera mobilització de la ciutadania de Cullera en a penes una setmana contra la retallada de serveis sanitaris que la Conselleria de Sanitat ha anunciat per a aquest estiu.

I és que Cullera tindrà menys atenció sanitària que mai aquest estiu, ja que la Generalitat ha deixat per primera vegada sense metges el centre de salut del Raval, un barri amb prop de 4.000 persones, la majoria d’ells d’edat avançada, persones que necessiten atenció totes les setmanes i fins i tot gent amb malalties cròniques; i també ha llevat dos dies d’atenció en el consultori del Far, una zona que a l’estiu quintuplica la seua població.

“Ens manifestem perquè es paralitzen les retallades, es retorne la dignitat a la sanitat pública i es resolga el caos sanitari que s’ha provocat a Cullera”, ha defensat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Mayor també ha alertat sobre el col·lapse sanitari que patiran altres centres sanitaris, com el de la Diagonal, en uns mesos en què el municipi per la seua condició turística augmenta exponencialment la seua població. “Aquestes retallades signifiquen que a milers de ciutadans i ciutadanes de Cullera se’ls lleva el dret a una assistència mèdica de proximitat, sobretot a persones majors i dependents, la qual cosa suposa un abandó a la qualitat de vida i la salut del nostre veïnat”.

“Cullera no tolerarà el col·lapse de la seua sanitat”

En aquesta línia, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, al costat de la regidora de Sanitat, Susi Meliá, l’alcaldessa pedània del Far, Juana Mas, i veïns de Cullera han presentat en el registre de l’entrada de la Presidència Generalitat un escrit amb més de 1.400 signatures en contra de l’eliminació de metges en el Raval i contra la reducció horària al Far. A aquestes se li afigen les 800 que s’han registrat també a través de la plataforma change.org, la qual cosa suposa un total de 2.200 signatures contra les retallades.

Els veïns i veïnes han reivindicat un servei públic sanitari digne i de qualitat, i han exigit responsabilitat, consciència i dignitat. “Perquè açò no va de política, va de la salut dels veïns de Cullera”, ha indicat Mayor.

Precisament, l’alcalde ha defensat que cadascun ha d’assumir les seues competències i aquesta correspon a la Generalitat Valenciana. De fet, Mayor ha insistit que “Cullera no tolerarà el col·lapse de la seua sanitat, i com a alcalde responsabilitzaré al president de la Generalitat i al conseller de Sanitat de qualsevol fet que puga produir-se per les retallades d’aquest estiu”.

Mayor també ha criticat que “la sanitat privada no està tancant hospitals i ambulatoris, qui està tancant ambulatoris és la sanitat pública i això és competència del president Mazón i del conseller Gómez”.

Exigir solucions

L’Ajuntament també ha denunciat que les retallades s’han produït una vegada l’estiu ja ha començat i sense cap mena de planificació. Com tots els estius, Cullera multiplica per cinc la seua població i necessita un reforç sanitari. Un reforç que el consistori ha estat preguntant des d’abril com anava a succeir-se i que “han esperat que se celebren les eleccions per a anunciar la pitjor retallada de la història de la sanitat pública de Cullera”, explica Mayor.

La concentració de hui es produeix també després que el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, cancel·lara la reunió d’ahir que tenia agendada amb l’alcalde, Jordi Mayor. A tan sols dues hores de la trobada, el titular de la Conselleria va al·legar canvis d’última hora en la seua agenda que li impedien rebre a l’alcalde, qui preveia assistir amb representants veïnals però també se li va denegar. Es tractava d’una reunió per petició de l’ajuntament per a abordar i revertir aquesta situació d’abandó a la sanitat cullerenca.

De fet, per a evitar el tancament de l’atenció mèdica en el centre de salut del Raval, que segons al·lega Sanitat és per unes obres de 11.000 euros, l’alcalde ha posat a la disposició de la Conselleria de Sanitat un espai municipal (el Centre Cultural del Raval) amb la finalitat d’habilitar-lo per a oferir atenció mèdica. Una sol·licitud que segueix sense resposta per part del conseller.