Cullera ha celebrat aquest matí una Junta Local de Seguretat a la seu de la Policia Local amb motiu d’augmentar els cossos de seguretat al municipi durant la Setmana Santa i les Festes Majors, on s’espera la major afluència de visitants a Cullera durant 2023.

Durant les dates fortes, la policia local veuran incrementats els seus seveïs amb efectius de la guàrdia civil. A més, en aquesta junta també participarà la Delegació del Govern de l’Oficina contra la Violència de Gènere.

Els punts violeta van cobrant cada vegada més importància quan parlem de festivitats, ja que aquests són un mecanisme per lluitar contra les agressions sexuals i de gènere. Aquesta aplicació podrà ser utilitzada durant les festes per alertar de qualsevol mena de delicte que puga produir-se i haja sigut observada per algun ciutadà. Tota una llista de canvis acordats a la Junta Local de Seguretat perquè les festes de Cullera siguen més segures.