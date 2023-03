La localitat participa en la fira més important del sector que se celebra aquests dies en la capital germànica amb l’objectiu d’impulsar el turisme alemany després de la pandèmia

Mayor: «Volem recordar als visitants alemanys que Cullera compta amb molts atractius dins de la seua oferta turística. Més enllà de les seues platges com són els paratges naturals, la cultura i la gastronomia. Elements dels quals poden gaudir en qualsevol moment de l’any»

A tan sols uns mesos perquè comence la temporada turística més important de l’any. Cullera continua amb la seua promoció tant a nivell nacional com internacional.



En aquesta ocasió la localitat participa en la Fira Internationale Tourismus Börse (ITB), que se celebra a Berlín del 7 al 9 de març. Per a promocionar-se com a destinació turística de qualitat, intel·ligent, sostenible i especialment atractiu per al visitant alemany.



«Acudim a aquesta fira amb moltes ganes i amb un objectiu molt clar: reactivar el mercat alemany després de la pandèmia». Ha assegurat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

«Volem recordar als visitants alemanys que Cullera compta amb molts atractius dins de la seua oferta turística més enllà de les seues platges com són els paratges naturals, la cultura i la gastronomia. Elements dels quals poden gaudir en qualsevol moment de l’any», ha afegit el primer edil.



VisitCullera és present en l’estand de la Comunitat Valenciana sota el paraigua de ValènciaTurisme. Cal assenyalar que en els últims tres anys no s’ha realitzat la fira ITB de Berlín a causa de la pandèmia. Per això els expositors esperen rebre un gran acolliment per part dels professionals del sector alemany.





Fira ITB Berlín





En aquesta edició de la ITB l’estand de la Comunitat té un total de 175 metres quadrats, un espai molt més ampli que en edicions anteriors on tindran cabuda totes les marques turístiques de la Comunitat Valenciana, com és el cas de VisitCullera.



La localitat aprofitarà aquesta finestra en la capital alemanya per a mostrar la seua manera innovadora d’entendre el turisme on la sostenibilitat, les noves tecnologies i la protecció de l’entorn natural i històric, s’alien per a despertar experiències inoblidables en els visitants.

Mercat alemany



En aquests moments Alemanya se situa com el quart mercat emissor de turistes cap a la Comunitat Valenciana. A més, segons dades de l’Oficina Espanyola de Turisme a Berlín, per als alemanys viatjar és la segona prioritat de consum per darrere de l’alimentació i per davant de l’habitatge o de la salut.



L’alemany és un mercat difícil però molt gran que valora enormement la sostenibilitat en els desplaçaments vacacionals. Aquests turistes estan desplaçant-se cada vegada més fora de la temporada estiuenca perquè Alemanya és un dels països de major envelliment de la població i això influeix en les estades en temporada baixa d’alemanys a la nostra comunitat.



A més, el fet que cada lander té períodes vacacionals diferents aporta fluxos de viatgers abundants en diferents èpoques de l’any. Destaca també l’interés dels visitants alemanys per la cultura i per la gastronomia.



D’ací la importància de la presència de Cullera en la ITB de Berlín com a destinació turística consolidada i de primera qualitat que busca a més la desestacionalització.