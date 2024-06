Cullera exigeix a la Generalitat la  paralització immediata de les  retallades en sanitat per a estiu 

La Conselleria de Sanitat confirma a l’Ajuntament que el centre de salut del Raval no tindrà metge i que eliminen dos dies de l’atenció mèdica en el Far

L’Ajuntament de Cullera ha exigit a la Generalitat Valenciana que paralitze de forma immediata les retallades en sanitat per a este estiu

Unes retallades que han comunicat hui mateix, després de que durant setmanes el consistori sol·licitara quin servei mèdic i de salut pública va a tindre Cullera a l’estiu i no obtingués cap tipus de resposta ni planificació fins a hores d’ara una vegada ja ha començat l’estiu.

Una reunió, entre la Conselleria de Sanitat i la regidora de Sanitat, Susi Melià, i el responsable mèdic de la ciutat, en la que han comunicat la pitjor de les notícies: la sanitat de Cullera va a ser retallada este estiu. La Conselleria de Sanitat ha confirmat que per primera vegada no hi haurà metge en el centre de salut del Raval i al consultori del Far eliminen dos dies disminuint l’assistència mèdica a dos matins i una vesprada.

Per aquest motiu, l’Ajuntament s’ha adreçat a la Conselleria de Sanitat per exigir que detinguen la major retallada en sanitat que ha patit la ciutat. L’Ajuntament considera que és una deslleialtat institucional sense precedents i una falta de respecte que atempta contra la salut de la ciutadania del Far i del Raval, i contra la gent més vulnerable d’uns barris que tenen una població majoritàriament d’avançada edat. Per últim, l’Ajuntament es va a oposar a aquesta retallada amb tots els mecanismes al seu abast, i estarà com ha estat sempre al costat dels drets fonamentals dels seus veïns i veïnes, més especialment en els que han de veure amb la salut, el benestar i la vida de la ciutadania.