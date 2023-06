Cullera exporta amb èxit a Europa el rugbi inclusiu 

El programa ‘Varied’, liderat pel consistori cullerenc i finançat amb fons europeus. Arriba a la seua fi amb la celebració d’una trobada de treball en la localitat



Mayor: «Hui dia, hi ha més clubs de rugbi i associacions de persones amb discapacitat en l’àmbit europeu que estan interessats a comptar amb un equip de rugbi inclusiu»

El projecte europeu ‘Varied’, liderat per l’Ajuntament de Cullera per al foment del rugbi inclusiu. Ha arribat a la seua fi després de més de dos anys de treball i amb un balanç molt positiu.

«Hem aconseguit exportar amb èxit aquesta disciplina esportiva que fomenta la inclusió social». Assegurava l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, després de la trobada de treball celebrat divendres passat en la localitat. En el qual van participar tots els socis integrants del programa.



«Hui dia, hi ha més clubs de rugbi i associacions de persones amb discapacitat en l’àmbit europeu que estan interessats a comptar amb un equip de rugbi inclusiu». Afegia el primer edil.



Cal recordar que en el projecte ‘Varied’, finançat amb 200.000 euros procedents de fons europeus. Han participat al costat de Cullera, la Universitat de València, Trust Rugby International Spain, GIPACOR (França), Rugby Union Donau Wien (Àustria), CUS Roma Tor Vergata (Italia) i el European Centre for Innovation, Education, Science and Culture (Bulgària).

Última reunió administrativa per a clausurar el programa





En aquesta última reunió administrativa per a clausurar el programa, els socis van posar en comú els objectius aconseguits durant aquests anys de treball.



La CUS Roma Tor Vergata (Italia) per exemple, va destacar la participació de més de 200 voluntaris i voluntàries. Que han sigut de gran ajuda per a poder dur a terme la seua labor d’integració social.



Tant la Rugby Union Donau Wien (Àustria) com el European Centre for Innovation, Education, Science and Culture (Bulgària). Van expressar la seua satisfacció per haver pogut dur a terme aquesta iniciativ. Ja que per a tots dos països ha sigut la primera vegada que participaven en un projecte d’aquestes característiques.



GIPACOR (Còrsega, França) va destacar per part seua, la importància de les sinergies que s’han format entre tots els països involucrats. Aquestes han permés a cadascun d’ells, aprendre i descobrir aspectes socials propis de cada cultura.



Finalment, tant Trust Rugby International Spain com l’Ajuntament de Cullera a través del seu departament de Promoció Econòmica en el qual està integrat l’Oficina Europea. Van agrair a cadascun dels països participants tot l’esforç i tota la dedicació posats en el projecte.



En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, va animar a donar-li continuïtat al programa ja que «és fonamental continuar lluitant per un món més just on persones amb i sense discapacitat i/o exclusió social puguen viure la vida que mereixen».





VI Festival Internacional de Rugbi Inclusiu





Per a donar-li més significat al tancament del projecte ‘Varied’. Cullera va celebrar també durant el passat cap de setmana, el VI Festival Internacional de Rugbi Inclusiu. Impulsat per Trust Rugby Internacional Spain en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat. Que també compta amb la participació de la Fundació Espurna i del voluntariat del Club Rugby Cullera.



En aquesta sisena edició van participar: Les Abelles Rugbi Club (València), Elx Rugbi Inclusiu (Elx- Alacant), BUC (Barcelona), Rugbi Àvila Inclusiu (Àvila), ElClanTRI-EspurnaCullera (Cullera). A més d’una delegació del VARIED CLAN (Combinat internacional).

Extens programa d’activitats amb un caràcter més social que esportiu





El festival va comptar, com és habitual, amb un extens programa d’activitats amb un caràcter més social que esportiu. Ja que el seu principal objectiu era que totes i tots els participants pogueren sentir-se part d’una comunitat més gran.



Un dels moments més esperats del festival va tindre lloc el dissabte a la nit als Jardins del Mercat de Cullera. La celebració del tercer Concurs Internacional Inclusiu de Paelles, en el qual van participar al voltant de 350 persones i es van cuinar 24 paelles. En l’organització del concurs també va prendre part activa el Club de Producto Artesanos del Arroz de Cullera .



Al final de la nit, es va proclamar guanyador el restaurant Casa Rocher quedant en segona posició el restaurant Casa Salvador, i en tercera la Cafeteria Alcalá.



A més es va entregar el premi especial ‘Spirit of Paella’, l’objectiu del qual era reconéixer el bon ambient i la companyonia amb el qual es va confeccionar la paella. Un guardó que en aquesta edició va recaure en el restaurant Casa Salvador.