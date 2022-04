Ángeles Bou ha rebut la maça de mans del seu antecessor en el càrrec, Salvador Sapiña, qui es jubila després d’exercir 20 anys com macer

Mayor: «Hui és un dia històric per a Cullera. Una dona trenca el sostre de cristall i assumeix un càrrec que fins ara només havien ocupat homes»

Cullera ha fet història en nomenar per primera vegada una dona com macera de la Corporació Municipal. Es tracta d’Ángeles Bou, qui substitueix en el càrrec a Salvador Sapiña, macer durant els últims 20 anys.



«Hui és un dia històric per a Cullera. Una dona trenca el sostre de cristall i assumeix un càrrec que fins ara només havien ocupat homes», ha destacat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. «La nostra ciutat fa un pas més en el camí cap a una societat igualitària. Eixos són els nostres valors, uns valors que també representen les Festes Majors de Cullera», ha afegit el primer edil.



En un emotiu acte celebrat aquest divendres a la Casa Consistorial, Ángeles Bou ha rebut la maça de mans del seu antecessor, Salvador Sapiña. «Estic molt contenta, espere complir i fer-ho bé» ha declarat la nova macera.



Durant l’acte també se li ha retut homenatge a Salvador Sapiña, qui es jubila com macer després d’haver exercit aquest càrrec durant els últims 20 anys. Sapiña ha rebut l’escut de plata de la ciutat com a reconeixement a la seua excel·lent labor durant tot aquest temps.



«Estic molt agraït. Han passat moltes coses i sempre les he sabudes solucionar, estic molt content. M’hauria agradat acabar enguany després de les Festes Majors però per salut, no ha pogut ser», ha afirmat Salvador Sapiña.



Ángeles Bou s’estrenarà com macera de la Corporació Municipal aquest dissabte 23 d’abril durant la “Baixà” processional de la Mare de Déu del Castell.



Macer/Macera



Es diu macer, i a partir d’ara també macera, a un funcionari espanyol que encapçala les comitives municipals o d’altres corporacions lluint un tabardo, uniforme d’antic origen i portant a la seua mà una maça. La presència del macer en determinades solemnitats i comitives municipals és una tradició antiga que simbolitza el poder de l’autoritat.



Antigament antecedien les desfilades dels reis però posteriorment es va estendre a altres institucions bé per delegació real, bé per representació pròpia, com els ajuntaments i ha arribat als nostres dies en molts pobles i ciutats d’Espanya.



La maça era un atribut o insígnia real que portava el macer per a obrir camí a les autoritats en les grans solemnitats. Consistia en un bastó de fusta dura guarnit de plata o ferro.



L’Ajuntament de Cullera va comptar amb un macer, denominat “el macer de la Vila”, des de mitjan segle XVII, tal com es desprén dels Llibres dels Jurats que es custodien en l’Arxiu Històric de Cullera. Posteriorment, es va incorporar un segon macer encara que es desconeixen els seus inicis.



La vestidura consistia en una camisa blanca amb vol en els punys i una ‘dalmática o ropón’ de domàs carmesí (roig), barret del mateix color, mitjanes blanques i sabates negres.