Cullera habilita un nou espai lúdic-esportiu a la vora del riu Xúquer

L’ajuntament ha construït al costat del pont de pedra el ‘Go! Park Cullera’, una zona a l’aire lliure per a la pràctica de cal.listènia, escalada i parkour



El consistori ha invertit més de 240.000 euros en la instal·lació, la primera en tota la comarca de la Ribera d’aquestes característiques



Mayor: «Amb aquesta nova zona complim un doble objectiu: d’una banda, continuem amb el nostre projecte de cosir les dues parts del riu; i per un altre, atenem la demanda de la gent jove de la ciutat que reclamava una zona per a practicar aquests esports urbans»

Cullera compta amb un nou espai d’oci lúdic-esportiu a l’aire lliure. El Go! Park Cullera, situat a la vora del va riure Xúquer i al costat del pont de pedra, compta amb una zona de cal.listènia, una altra per a la pràctica de parkour, a més d’un rocòdrom. Una instal·lació pionera en tota la comarca de la Ribera.

«És un lloc que estava totalment deteriorat. Parlàrem amb la Demarcació de Ports de la Generalitat Valenciana, que de seguida ens van atendre i ens van construir l’escullera. Hem signat un conveni perquè ens cedisquen l’espai i així poder fer una zona d’oci i art urbà com és aquest Go!Park», ha explicat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durant l’obertura oficial de la instal·lació aquest dijous a la vesprada.

L’ajuntament compleix així amb la demanda de la joventut de la localitat que reclamava des de fa temps un espai d’aquestes característiques. «El Go! Park s’ha fet amb l’impuls de la gent de Cullera, de joves de Cullera que durant aquest temps ens han dit que volien i que feien falta espais com aquests per a la seua pràctica esportiva», ha assegurat el primer edil.

«No parem d’implementar zones d’oci lúdic-esportiu perquè la gent jove puga eixir al carrer. Aquest espai era una demanda clara per part de la gent jove. Aquesta instal·lació completa les ja existents en el nostre municipi», ha afirmat per la seua part el regidor de Joventut i Cultura Urbana, Alex Morales.

El Go! Park Cullera és una instal·lació per a majors de 12 anys i en la qual el consistori ha invertit més de 240.000 euros.

«Hem aconseguit donar-li completament la volta a la zona. Per a fer el parc hem buscat a les empreses més capdavanteres del sector, cadascuna ha fet una instal·lació.», ha declarat el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolà.

Amb la construcció d’aquest parc urbà, l’equip de govern liderat per Jordi Mayor contínua amb la seua aposta d’integrar la ‘altra part del riu’ a la ciutat.

«El que volem és que això ja no siga l’altra part del riu, això és Cullera, és el mateix poble, cosim la ciutat, cosim les dues parts del riu, perquè la gent veja que l’altra part del riu també és Cullera», ha expressat el primer edil.

Mayor ha aprofitat l’obertura d’aquest parc per a anunciar l’inici de la construcció a partir del mes de setembre d’un pumtruck, «una instal·lació que serà molt benvinguda per la gent més jove, sobre tots per als xiquets i xiquetes, perquè és un circuit al qual podran vindre amb patinets, patins i bicicletes», ha explicat l’alcalde.



Cal·listènia i SkatePark al Parc de Sant Antoni

En els últims anys l’ajuntament ha habilitat diverses zones d’exercici a l’aire lliure als parcs de la ciutat amb l’objectiu de fomentar un estil de vida sana i saludable entre la població. El Parc de Sant Antoni és un exemple d’això ja que des de l’any 2017 disposa també d’una zona de cal·listènia.

A més des d’abril de 2019 compta amb un espectacular skatepark. Es tracta d’un dels millors circuits de skate de la Comunitat Valenciana, ocupa més de 2.000 m² i compta amb una piscina o bowl amb moltes línies, diverses altures, diversos radis i rampes de diferents característiques.