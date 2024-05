El còmic infantil permetrà apropar de forma il·lustrada i divertida l’assalt d’aquest temut pirata turc en la ciutat l’any 1550

Jordi Mayor defén el treball per la llengua d’aquesta històrica revista valenciana i assegura que “repartirem un exemplar a cada biblioteca pública de la Comunitat Valenciana per fomentar l’ús i ensenyament del valencià”

L’Ajuntament de Cullera i la revista infantil Camacuc han elaborat un especial sobre la històrica figura del pirata Dragut. Qui va desembarcar a Cullera en el segle XVI. El còmic recrea l’atac i saqueig del pirata a la localitat, sembrant el caos i capturant a nombrosos presoners.

Aquest projecte de foment del valencià i la cultura tracta de difondre i promoure la història de Cullera entre els més menuts i menudes. Rememorant aquest fet històric que va transformar la imatge de la ciutat sent desencadenant del emmurallament de la ciutat. La fortificació del seu Castell i la construcció de les dues torres guaites.

L’edició especial del pirata Dragut té una tirada de 5.000 exemplars. Es presentarà dilluns que ve, 20 de maig, a les 20 hores al hall de l’Auditori Municipal Cullera. A partir del dimarts 21, l’ajuntament entregarà un exemplar a tots els escolars dels col·legis de la ciutat. Perquè tots els xiquets i xiquetes del municipi puguen tindre el seu còmic de Dragut.

Camacuc s’encarrega des de fa ja 40 anys de transmetre històries. Aventures, cultura popular i més curiositats de la geografia valenciana a través del còmic en valencià. L’Ajuntament de Cullera promourem i participarem en totes aquelles iniciatives. Que ens servisquen per a la difusió del patrimoni històric cullerenc. I que reforcen la promoció del valencià», ha reiterat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

En aquesta línia, Mayor ha defés el treball per la llengua d’aquesta històrica revista valenciana. Assegura que “repartirem un exemplar a cada biblioteca pública de la Comunitat Valenciana. Per fomentar l’ús i ensenyament del valencià. Front als atacs que està rebent el valencià en altres localitats únicament per això: per ser escrita en valencià”.

L’alcalde també ha reivindicat que «la llengua és un tret identitari. Que ens fa únics a qui tenim el gust de viure plenament en valencià, i escoltar-la i parlar-la als nostres pobles». Tot i això, prossegueix Mayor, «hi ha qui li mostra un continu menyspreu, la censura, li posa entrebancs o retira les eines legislatives necessàries per preservar-la. Sols la conservarem generació rere generació si deixem esta politització i odi que fa la dreta, i l’estimem i la cuidem».

Recreació històrica del desembarcament del Pirata Dragut

Aquesta iniciativa lectora s’emmarca en la setmana que Cullera commemora el desembarcament del Pirata Dragut a la ciutat l’any 1550, amb una recreació històrica, un mercat amb un mercat pirata. A més de la recreació històrica, Cullera obrirà el Mercat Pirata el divendres 24 a les 19 hores al Passeig Doctor Alemany, on el veïnat i tots els visitants podran gaudir de pirates, donzelles, presoners, joglars, malabars, tendes medievals i jocs infantils. Dissabte 25 i diumenge 26 de maig el mercat romandrà obert, amb horari de 11.30 a 14 hores i 17.30 fins a les 21.30 hores.