Cullera i ‘Saborea España’ dissenyen el pla d’accions de la marca gastroturística per a 2024

La regidora Débora Marí ha participat els dies 26 i 27 al Fòrum de Treball de la marca gastronòmica

S’ha donat a conéixer el Pla d’Accions de promoció i el desenvolupament del Pla Experiències turístiques

Cullera, ciutat membre de ‘Saborea España’ des de 2021, ha participat els dies 26 i 27 de febrer al I Fòrum de ciutats de la xarxa de ‘Saborea España’, celebrat a Saragossa i on s’ha donat a conéixer amb la resta de localitats i associacions adherides el Pla d’Accions de promoció i el desenvolupament del Pla Experiències turístiques per a aquest any 2024.

La regidora de Turisme, Débora Marí, ha assistit a aquestes jornades de treball, qualificant-les com «un esdeveniment que ens brinda l’oportunitat d’intercanviar idees i experiències per a continuar impulsant projectes innovadors que enforteixen la nostra identitat culinària al mateix temps que promouen el desenvolupament turístic sostenible a la nostra ciutat».

La primera jornada del fòrum, celebrada el 26 de febrer, es va centrar en les accions, iniciatives i plans de comunicació que concerneixen als destins adherits a ‘Saborea España’, entre les quals destaquen la promoció internacional de la xarxa en destins europeus com Irlanda o Alemanya; la campanya sota l’eslògan ‘Cómo te cuidas!’; la presència del grup de ciutats en la pròxima edició de Madrid Fusión; el projecte d’un workshop gastronòmic; l’organització d’activitats per al Dia Mundial de la Tapa i informació sobre la pròxima trobada enogastronòmica que tindran lloc l’any 2024, entre altres.

Durant el dia 27 es va tractar la coordinació de les accions vinculades al Pla Experiències Turístiques que ha dissenyat la xarxa per al 2024 que comptarà amb accions com a mapes gastronòmics, programa de formació en línia, tallers experiencials i comunicació innovadora, entre altres.

A més, l’edil ha afirmat que en aquest fòrum «ens hem esforçat per avançar en la millora de la sostenibilitat gastronòmica a través de l’aprenentatge i posada en comú de bones pràctiques entre les ciutats de l’Associació de Destins Gastronòmics».

Aquesta reunió ha comptat amb la presència dels gestors tècnics de les ciutats membre, que conjuminen la planificació del turisme i la gastronomia, amb la finalitat de coordinar les accions de promoció i visibilització de la riquesa gastronòmica d’Espanya en l’exterior. La reunió ofereix un espai per a intercanviar idees, identificar oportunitats de millora i dissenyar estratègies innovadores.