L’Ajuntament ha duplicat la quantia econòmica que destina des del 2018 per enriquir l’activitat sociocultural i enfortir els col·lectius de la ciutat

L’Ajuntament de Cullera ha reafirmat un any més el seu suport amb les entitats i col·lectius locals.

«Un compromís ferm i progressiu que hem anat augmentant any rere any. Amb el qual ja dupliquem la quantia econòmica. Que dediquem al teixit associatiu de Cullera des del 2018 per millorar l’activitat sociocultural i empoderar els col·lectius. Que ajuden a crèixer la nostra ciutat», segons ha destacat l’alcalde Jordi Mayor. Durant la signatura oficial dels convenis i col·laboracions amb més d’una trentena d’associacions.

I es que, enguany, la quantitat que s’ha destinat des del consistori ascendeix a 762.200 euros. Xifra que suposa un 100% més que la partida econòmica que es va signar amb el teixit associatiu de la ciutat l’any 2018. Que va ser de 378.500 euros.

En la signatura dels convenis, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha expressat que «destinar recursos a les associacions locals és invertir en l’enriquiment de la vida pública del municipi. Axò també es reflecteix en el reconeixement del treball incansable que desenvolupen aquestes associacions. Per seguir sumant en benefici del benestar, la felicitat i la prosperitat de tota la ciutat».

Les associacions i entitats locals beneficiàries pertanyen a l’àmbit cultural, social i econòmic de Cullera. Destaquen la Junta Local Fallera i per extensió les 15 comissions que existeixen a la ciutat; ACECU; AFACU; Anec, entitats musicals; l’associació Mestresses de casa Tyrius; l’associació cultural K-lidoscopi, així com agrupacions festives, entre altres.