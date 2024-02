L’acció, finançada pels fons europeus Next Generation, pretén fomentar la mobilitat sostenible quan es visita la ciutat

L’Ajuntament de Cullera segueix en la seua aposta per fomentar una mobilitat sostenible i avançar en la transició ecològica de la ciutat.

A través dels fons europeus Next Generation, el consistori ha instal·lat una infraestructura per aparcar bicicletes en dos dels principals recursos turístics i patrimonials que té la ciutat, com ho són el Castell i la Cova-Museu del Pirata Dragut.

Amb aquesta, Cullera referma el seu compromís amb un projecte de ciutat verda posant el focus en pràctiques de desenvolupament urbà sostenible i responsable. De fet, tal com ha indicat l’alcalde Jordi Mayor, «aconseguim impulsar aquests atractius culturals i històrics que són dinamitzadors de la nostra economia local a través de la mobilitat sostenible».

Les principals actuacions del projecte inclouen la instal·lació de fonts públiques amb connexió a la xarxa, l’obertura de rases en el paviment per a la instal·lació d’una nova xarxa de sanejament i aigua potable per a les noves fonts a instal·lar, la reposició de paviments, la instal·lació de mòduls metàl·lics d’aparcabicicletes i la cimentació d’un cartell/panell informatiu.

L’acció s’ha finançat amb una inversió de 8.000 euros a través del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació dels fons Next Generation. Aquesta segueix l’estratègia cullerenca de transformar la ciutat en una destinació turística intel·ligent, millorant el posicionament competitiu del municipi i la qualitat de vida de la població local i visitant, implementant un conjunt integrat d’actuacions en l’àmbit de la transició verda i sostenible, de millora de l’eficiència energètica, en l’àmbit de la transició digital i en l’àmbit de la competitivitat; tot això en el marc de compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).