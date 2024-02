L’IES Llopis Marí és qui representa a Espanya en aquest programa finançat per fons europeus amb més de 220.000 euros

L’esdeveniment final es celebrarà a Cullera al mes de juny i potenciarà la marca culinària local i els productes de KM0

Reduir la distància existent entre la formació professional i les necessitats de les empreses gastronòmiques. Eixe és l’objectiu del programa Healthy Food K220. Un projecte europeu liderat per l’Ajuntament de Cullera i l’IES Llopis Marí. Que pretén introduir metodologies innovadores a les escoles d’hostaleria i centres formatius de cuina.

El programa, amb un pressupost de 222.571 euros finançat amb fons europeus. Tracta de proporcionar a les escoles un model pedagògic i tecnològic que ajude a millorar la competitivitat de l’estudiantat. A connectar-los amb el món laboral, i apropar-los a les noves realitats que demanden les empreses europees.

Precisament, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, i el professorat de l’escola d’hostaleria de l’IES Llopis Marí, centre que representa a Espanya. Han assistit a Karamürsel (Turquia) en un dels quatre seminaris que es desenvoluparan al llarg del primer semestre del 2024. Unes jornades que han servit per analitzar la situació educativa dels cicles professionals de la rama gastronòmica de cada país representat. Avançar en investigacions sobre producció local i sostenibilitat, i impulsar un hub tecnològic d’aprenentatge que dona suport de forma holística a totes les activitats educatives que el projecte durà endavant.

Un projecte europeu que té a veure amb la formació professional

Segons ha explicat l’alcalde Jordi Mayor, «Cullera tornem a liderar un projecte europeu que té a veure amb la formació professional i en millorar la competitivitat humana i tecnològica de l’empresariat gastronòmic». «Preparem als nostres joves a les realitats del món laboral del futur perquè siguen millors professionals en un sector que està a l’alça i del que Cullera és referent turístic», ha destacat Mayor.

De fet, el primer edil també ha posat en valor aquests programes Erasmus+ «com una inversió educativa i professional que permet la mobilitat d’estudiants. Donar a conèixer el millor de nosaltres i aprendre com treballen els països veïns per introduir metodologies innovadores a la nostra gastronomia».

Junt amb Cullera participen en Healthy Food K220 escoles d’hostaleria i formació professional de Turquia amb Karamürsel mtal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), França amb Gipacor, Bulgaria amb Fondatsia Evropeiski Center Za Inovatsii Obrazovanie Nauka i Cultura, i Itàlia amb la tecnològica Global & Local.

Cullera, seu final del projecte

Cullera estarà preparada al mes de juny per rebre el colofó final d’aquest projecte que vincula l’ensenyança amb la gastronomia. Per la capital turística de la Ribera passaran estudiants, professors i socis de Turquia, França, Bulgària i Itàlia qui coneixeran el model gastronòmic de la ciutat l’oferta formativa pionera de l’IES Llopis Marí, i podran conèixer el treball que es desenvolupa amb els productes de quilòmetre zero i la marca territorial del Club de Producte Artesanos del Arroz.