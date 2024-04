Amb la iniciativa ‘A Cullera compres el doble’. Cada ciutadà que aporte 50 euros rebrà la mateixa quantia extra de l’Ajuntament per a comprar a les botigues adherides a la promoció

El període per sol·licitar aquestes targetes-bons de 100€ serà del 29 d’abril al 6 de maig

L’Ajuntament de Cullera torna a mostrar el seu compromís per reforçar el teixit comercial. Impulsar l’activitat econòmica i dinamitzar les compres a les tendes de proximitat.

Ho fa a través del rellançament de la campanya ‘A Cullera compres el doble’, una iniciativa on el consistori inverteix 50.000 euros en 1.000 targetes-bo de consum pel valor de 100 euros cadascuna, dels quals el consumidor aportarà 50 euros i la institució pública cinquanta euros més amb l’objectiu d’incentivar el consum local en els xicotets establiments del municipi.

Aquesta acció, impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica dirigida per Débora Marí, «té la finalitat de continuar produint, promovent i incrementant iniciatives de suport al comerç local on, concretament en aquesta, posem en marxa un sistema de bons subvencionats al 50% per l’Ajuntament per a comprar en tendes de la ciutat i injectar directament 100.000 euros en el comerç local».

Marí també ha ressaltat tots els avantatges i beneficis que ofereix aquesta campanya amb la qual «dinamitzem l’economia local i l’ocupació, enfortim la fidelitat ciutadana amb el comerç de proximitat, i promovem un consum més sostenible», ha conclòs.

Presentació de sol·licituds de les targetes

L’obertura del termini per a presentar instàncies, tant per a les empreses situades a Cullera que desitgen adherir-se a la campanya com per al veïnat de Cullera, es realitzarà des del dia 29 d’abril de 2024 fins al dia 6 de maig de 2024.

El període de sol·licituds es realitzarà telemàticament presentant una instància a través de la seu electrònica. El veïnat pot fer-ho a través de: https://cullera.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14100. Els establiments que vulguen adherir-se han de fer-ho a través de: https://cullera.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14061.

Les persones que desitgen realitzar la sol·licitud de manera presencial hauran d’acudir a l’oficina ATEN, situada en la Plaça d’Espanya núm. 1, havent de sol·licitar-se prèviament cita prèvia mitjançant el següent enllaç: https://citaprevia.cullera.es/.

Cada persona podrà adquirir una sola targeta-bo. Aquest es podrà utilitzar en qualsevol dels establiments adherits, en una o diverses compres, fins a esgotar el crèdit. El termini per a gastar l’import de la targeta serà fins al 15 de setembre de 2024.

Les persones i els comerços interessats poden conéixer tota la informació de les bases en el següent enllaç: https://cullera.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=52671