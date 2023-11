La localitat ha instal·lat una nova senyalització acústica en deu passos de vianants per a persones amb discapacitat visual

Cullera continua millorant l’accessibilitat dels espais públics del municipi amb la instal·lació d’una nova senyalització acústica per a persones amb discapacitat visual en deu passos de vianants.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha visitat aquestes millores i ha explicat que aquest avanç en accessibilitat disposa «d’un sistema que només funcionarà quan les persones amb discapacitat visual s’apropen amb un comandament, evitant molèsties acústiques a veïnes i veïns que estiguen pròxims».

A més, el primer edil ha afirmat que es tracta «d’una novetat que ens situa a l’avantguarda sent dels primers en instal·lar-se a tota Espanya» i espera que poc a poc continuen aquestes implantacions en més passos de vianants per fer de Cullera un referent com a ciutat intel·ligent i accessible.

Mayor ha estat acompanyat per la Consellera Territorial de l’ONCE en la Comunitat Valenciana, Mercedes Garcia Remesar, el director de l’ONCE a la Ribera, Miguel Ibor i la Tècnica de Rehabilitació de l’ONCE, Mar Sequi.

D’aquesta manera, els dispositius funcionen només quan les persones amb discapacitat visual necessiten creuar, evitant així sorolls innecessaris. La informació acústica emesa a través del sistema es basa en tons de freqüència i duració diferenciats que permeten a les persones usuàries aproximar-se i situar-se en la zona d’inici de l’encreuament. El mètode s’activa bé mitjançant el comandament a distància proporcionat per l’ONCE o pel Bluetooth del mòbil quan la persona ho precise.

Avanços en accessibilitat i intel·ligència

L’Ajuntament de Cullera, sent coneixedor de la creixent sensibilització de la societat pel que fa a la millora de l’accessibilitat dels espais públics del municipi, ja ha implantat senyalitzacions visuals en diversos passos de vianants per a millorar l’accessibilitat i seguretat del poble.