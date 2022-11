L’objectiu d’aquesta trobada, que se celebra els dies 2, 3 i 4 de novembre a Las Palmas de Gran Canaria, és fomentar les platges amb ‘bandera blava’ en les quals la sostenibilitat, la salut i la seguretat siguen indicatius de qualitat i excel·lència



Cullera és una destinació turística de referència ja que lidera el rànquing de les localitats amb més ‘banderes blaves’ de la província de València i és a més la segona de la Comunitat Valenciana

Les destinacions turístiques amb ‘Bandera Blava’ tenen aquests dies a les illes Canàries un lloc per a reinventar-se. Aquest dimecres ha arrancat a Las Palmas de Gran Canaria l’I Congrés Internacional ‘Bandera Blava’, una trobada on experts internacionals reflexionen sobre aquest segell de bona gestió de la costa perquè el distintiu represente, encara més, el compromís amb un futur de qualitat ambiental

Cullera participa en aquest congrés com un clar referent de destinació turística compromesa amb la qualitat i excel·lència de les seues platges.

«Des de fa més de 30 anys la nostra ciutat rep cada temporada el distintiu ‘Bandera Blava’, un reconeixement que és símbol de sostenibilitat, salut i seguretat. Tots aquests ‘ingredients’, pels quals treballem diàriament, són els que converteixen les nostres platges en excel·lents», ha explicat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, qui s’ha desplaçat fins a la capital de les illes Canàries al costat del regidor de Platges, Salvador Tortajada, per a participar en la trobada.



2022, any de rècord en qualitat

Cal assenyalar que Cullera lidera el rànquing de les localitats amb més ‘banderes blaves’ de la província de València i és a més la segona de la Comunitat Valenciana.



La localitat ha batut enguany el seu propi rècord en obtindre 8 distintius per als seus arenals, dos més que l’any passat. Les platges del Dossel, el Faro, Los Olivos, Cap Blanc, Racó, Sant Antoni, Escollera i Marenyet-L’illa han sigut les distingides enguany amb ‘bandera blava’. A més per primera vegada, el ‘Cap de Cullera’ ha rebut el distintiu de Sendera blava.



Criteris ‘Bandera Blava’



El distintiu ‘Bandera Blava ‘demostra que es compleixen uns estrictes criteris de qualitat de l’aigua, gestió ambiental, accessibilitat i seguretat consensuats internacionalment.

L’accessibilitat és un dels requisits més importants per al municipi costaner. De fet, Cullera va ser la primera localitat d’Espanya a comptar amb una platja accessible l’any 2000 quan es va condicionar la platja de Sant Antoni.

«En aquests moments Cullera compta ja amb 4 platges accessibles amb servei de bany assistit: Racó, Oasi, Torres Espacio i Los Olivos», ha recordat el titular de Platges, Salvador Tortajada.



La ciutat treballa a més diàriament per a mantindre l’excel·lència de la qualitat de les seues aigües, per això disposa d’un servei extra de vigilància de la qualitat de les aigües de bany.



D’altra banda, Cullera inverteix cada any més en la seguretat de les seues platges i compta amb un ampli dispositiu de salvament i socorrisme que, en temporada alta, abasta les seues 15km de costa.



La gestió ambiental és un altre dels criteris fonamentals de ‘bandera blava’ pel qual aposta la localitat turística.



«El servei municipal de neteja treballa tots els dies durant la temporada de bany perquè les platges estiguen netes i tot l’equipament en perfecte estat», ha explicat Tortajada.



L’objectiu d’aquest I Congrés Internacional de ‘Bandera Blava’ és intercanviar bones pràctiques i informació amb experts de diferents països. Els tècnics analitzaran l’evolució de la gestió ambiental així com quins han de ser les apostes de futur per a renovar el compromís sostenible i segur de cuidar les platges.

També s’han organitzat cursos sobre legislació, seguretat, atenció a la diversitat, emergències, socorrisme o educació ambiental, entre altres.