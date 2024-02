L’exposició de Jordi Piris ‘8 dones en la història de Cullera’ captura l’essència de Margarida de Monferrat, Rosario Miquel, ‘La corasón’; Amelia Jover, Paquita Beltran, Palmira Borrás, Natalia Frígola i Pilar Giménez La mostra, emmarcada en la programació del 8M, està ubicada al passeig Doctor Alemany durant el pròxim mes

Cullera segueix la seua aposta per una ciutat compromesa amb el feminisme i en la visibilització i empoderament de les dones en tots els àmbits de la societat. L’Ajuntament ha encetat al Passeig Doctor Alemany l’exposició ‘8 dones en la història de Cullera’. Una proposta fotogràfica única de Jordi Piris que dona veu i força a la contribució femenina al llarg de la història de la localitat.

Aquesta exhibició presenta una selecció de huit dones, tant anònimes com cèlebres. Les vides de les quals, treballs i llegats eren necessàries plasmar per a conèixer la seua contribució a la història local. S’han realitzat durant més de 2 anys meticuloses investigacions i acurades representacions visuals per a poder capturar l’essència d’aquestes dones amb un realisme excepcional.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha afirmat que aquesta exhibició «és un testimoniatge del poder transformador del feminisme. Un recordatori de la importància de reconéixer i valorar les contribucions de les dones en tots els àmbits de la vida». A més, ha afegit el primer edil, «aquesta mostra no sols ens brinda l’oportunitat d’apreciar l’art en la seua màxima expressió. Sinó que també ens convida a reflexionar sobre el paper que les dones han exercit en la construcció i el desenvolupament de la nostra ciutat».

Per la seua part, l’autor Jordi Piris ha explicat que era «molt necessari plasmar les peculiaritats de dones. Que fins ara i per la seua condició de dona no han estat mai reconegudes». En les seues pròpies paraules, «és només una xicoteta mostra d’una exposició retrospectiva. De 10 anys de treball fotogràfic que vora la llum al mes de maig i arrancarà a Cullera».

Margarida de Monferrat; Rosario Miquel; ‘La corasón’; Amelia Jover; Paquita Beltran; Palmira Borrás; Natalia Frígola i Pilar Giménez son les protagonistes d’aquesta mostra. Cada retrat està acompanyat de textos literaris que aprofundeixen en la vida i els assoliments d’aquestes figures. Destacant les seues contribucions a la localitat en distints àmbits socials, culturals, laborals i professionals, nobiliaris o sindicals.

Aquesta sèrie fotogràfica estarà exposada fins el 8 de març en el Passeig Doctor Alemany i compta amb la col·laboració de Teresa Llàcer Viel en la creació de textos. Amb el disseny i producció de vestuari de Carlos Milla i Jessica Muñoz, amb el maquillatge i perruqueria de Carmen Torregrosa i Kristina Malamova.