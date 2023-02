L’Ajuntament premiarà amb 1.000 euros l’obra que millor il·lustre la identitat i tradició festiva de Cullera

L’Ajuntament de Cullera prepara ja les Festes Majors del 2023. Com fa en els últims anys, el consistori ha llançat un concurs públic. Per a triar el cartell anunciador d’aquestes celebracions que tindran lloc del 15 al 23 d’abril.

Com cada any, els cartells han de ser originals i inèdits i el concurs està obert a qualsevol autor que desitge participar. La tècnica usada per a la creació del cartell és lliure. Poden presentar-se dos dissenys per artista participant.

Els treballs, que no podran anar signats, es presentaran amb un lema que haurà de figurar en el dors del cartell sense cap altra dada. A més hauran de portar obligatòriament el text: ‘FESTES MAJORS DE CULLERA DEL 15 al 23 D’ABRIL de 2023’.

Els criteris que utilitzarà el jurat per a valorar els treballs presentats són la creativitat de l’obra, l’estil i personalitat del cartell. La composició del text i les tipografies utilitzades. La tècnica de la imatge i del color i la relació i identificació amb el tema del concurs, les Festes Majors de Cullera.

El cartell guanyador rebrà un premi de mil euros i serà portada del Llibre de les Festes Majors 2023.

«En les últimes edicions del concurs ha augmentat el nombre d’artistes visuals que han format part d’aquest certamen. Des del consistori s’espera que l’excel·lent qualitat de les obres presentades any rere any ajude a consolidar el prestigi d’un concurs basat en una cosa tan pròpia com la identitat de Cullera i la seua tradició festiva». Ha assegurat la regidora delegada de Festes, Susi Melià.



Les sol·licituds per a participar en el concurs poden obtindre’s en la seu electrònica municipal o a la Casa de la Cultura on els artistes podran presentar-les emplenades al costat dels treballs de 9 a 20 hores fins al pròxim 28 de fe