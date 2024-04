Esdeveniments esportius, musicals i culturals completen el calendari que faran que els més xicotets i xicotetes gaudisquen d’aquestes festes

David Diop Serra, del CEIP Sant Antoni de la Mar, ha estat el guanyador el concurs de Dibuix del Cartell que anuncia la programació de les Festes dels Xiquets i Xiquetes

Fins a 13 activitats infantils esportives, musicals i culturals completen la programació infantil de les Festes dels Xiquets i Xiquetes a Cullera. L’Ajuntament ha planificat un calendari replet d’esdeveniments lúdics perquè els i les més menudes gaudisquen d’unes festes divertides, alegres i per a tots els gustos.

L’edil de Festes, Susi Melià, ha afirmat que des del consistori. «S’ha treballat per a planificar activitats, actes i esdeveniments derivats de totes les propostes rebudes pel Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència donant-los el protagonisme que es mereixen».

Precisament, anit es va presentar tota aquesta programació. Junt amb la deliberació del guanyador del cartell anunciador de les Festes dels Xiquets i Xiquetes de 2024. El guanyador és David Diop Serra, alumne de quart de primària del CEIP Sant Antoni de la Mar. Qui a banda de rebre l’orgull d’utilitzar la seua imatge com a portada en la programació infantil. També ha rebut per part del consistori un lot complet de dibuix i pintura.

En aquesta línia, el regidor de Joventut, Àlex Morales, fent referència al dibuix guanyador ha valorat «la inclusivitat. El respecte, la igualtat i l’harmonia que trobem al nostre municipi. Així com la gran relació i identificació que té amb el nostre gran patrimoni cultural i festiu. Les Festes Majors, representades amb focs artificials i el nostre castell».

Activitats esportives, musicals i culturals formen el programa infantil

Seguint les pautes i les propostes del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència. S’han programat diverses activitats esportives infantils com el Grand Prix, demà 5 d’abril a les 17.30 hores. Així com una ruta senderista familiar a l’Assut de la Marquessa el pròxim dijous 7 d’abril a les 9h. La classe d’iniciació al skateboarding i espectacle per part d’Àlex Rockan del dimarts 9 i un joc d’escaperoom el dissabte 13 tanquen la programació esportiva.

Els actes culturals i musicals començaran el dia 7 d’abril de matí a la Plaça Alboraia. Amb jocs tradicionals, pintacares i animació i per la vesprada tindrà lloc l’espectacle infantil ‘El Bosc encantat’ amb Tramant Teatre, al parc del Port.

El dijous 11 es realitzarà la tercera edició de la Línia de Metroteatre Infantil de Cullera. Amb protagonisme per a Sant Antoni de la Mar, amb quatre actuacions de microteatre infantils en diversos formats i gèneres per a gaudir del barri de Sant Antoni.

Ja el divendres 12 tindrà lloc al Passeig Dr. Alemany la festa de disfresses infantil amb la Maxi Disco Infantil TikTok. Que comptarà amb tallers de màscares, globoflèxia, maquillatges de fantasia, collarets de granadura, repartiment d’accessoris divertits, bufes i bastons de cotó-en-pèl de sucre amb la visita de personatges infantils famosos.

El diumenge 14 d’abril el VIII Festival Infantil de Danses Colla Pas Pla ‘Ciutat de Cullera’ als Jardins del Mercat i una activitat infantil amb Laura Renart al parc del Bulevar del Xúquer tancaran aquesta programació.

Fira de Pasqua i Festes Majors

Enguany, la fira de Pasqua i Festes Majors romandrà oberta fins al 14 d’abril, ubicada a la avinguda País Valencià, prop de la rotonda Andrés Piles. Els dies 4 i 11 d’abril s’establiran preus populars per a totes i tots els assistents. La regidora Melià ha afirmat que aquests dos dies de 17 a 19h «les atraccions apagaran les llums i el soroll perquè els xiquets i xiquetes amb necessitats especials també gaudisquen de la fira».

Com en les últimes edicions, es repartiran entrades per a cada escolar fins a quart d’ESO de tots els centres educatius de la localitat. Amb tres entrades per a cada xiquet i xiqueta de Cullera, s’han repartit prop de 9.500 tiquets gratuïts a utilitzar de dilluns a dissabte.