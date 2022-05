La localitat ha participat en dos workshops a Sant Sebastià i Bilbao i a més este cap de setmana serà present en una nova edició de la Fira Expovacaciones de la capital biscaïna

L’Ajuntament de Cullera continua amb la promoció de la localitat com a destinació turística i gastronòmica d’excel·lència. En aquesta ocasió la ciutat ha participat en dos workshops, organitzats per Turisme de la Comunitat Valenciana i València Turisme, a les ciutats de Sant Sebastià i Bilbao i que s’han desenvolupat els dies 4 i 5 de maig respectivament.



En les dos trobades, en els quals han participat prop de 30 empreses turístiques de la Comunitat Valenciana i agents de viatges bascos, Cullera ha presentat tota l’oferta de productes turístics amb els quals compte i a més s’ha encarregat de l’elaboració de 3 tipus d’arrossos que componien el menú degustació oferit a totes i tots els assistents. Per a això ha comptat una vegada més amb l’experiència i saber fer del Club de Producto Artesanos del Arroz de la mà del seu president, José Palacios i dels xefs David Zorrilla de ‘Casa Salvador’, Paco Rocher de ‘Casa Rocher’ i de Vicent Nacher del restaurant ‘Ulises Piga’.



«Nosaltres hem aportat el millor que tenim: la nostra gastronomia, els nostres arrossos. Un arròs que es cultiva ací a Cullera i que es cuina amb productes de km0, de la llotja de Cullera. I ho hem fet de la mà d’Artesanos del Arroz, dins de la campanya que estem fent de manera conjunta, una col·laboració públic-privada que és una garantia d’èxit», ha afirmat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



Mayor també ha destacat la col·laboració amb altres administracions com és el cas de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, amb les quals comparteixen «el mateix itinerari turístic per a fer de la nostra terra, una terra on el turisme genere economia, riquesa i ocupació»



Fira Expovacaciones de Bilbao



Turisme de la Comunitat Valenciana ha organitzat aquesta acció promocional aprofitant la celebració durant aquest cap de setmana de la fira





Expovacaciones de Bilbao i en la qual serà present amb un estand on mostrarà tota l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.



Cullera estarà de nou present en aquesta fira amb l’objectiu d’enfortir la seua presència com a destinació turística i gastronòmica d’excel·lència en el mercat basc així com per a captar i fidelitzar clients.



A la cita acudiran prop de 200 expositors de tota la geografia espanyola, a més d’expositors internacionals, amb presència de països com França, Suècia, Portugal, el Regne Unit, el Marroc o l’Iran.





Incentivar el turisme basc durant tot l’any



El País Basc és el quart mercat emissor de turistes a València, el cinqué a Cullera. L’objectiu de la capital turística de la Ribera és continuar ampliant el nombre de visitants procedents d’aquesta comunitat autònoma, el principal mercat del nord d’Espanya per a la localitat, i aconseguir a més que visiten la ciutat en qualsevol moment de l’any. Sens dubte la gastronomia cullerenca és un potent actiu per a aconseguir desestacionalizar el turisme.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià